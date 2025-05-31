Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi; bu kez gözaltına alınan isim Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye önüne giderek sürece tepki gösterdi. Yapılan gözaltı işlemlerinde kullanılan görüntüleri sert sözlerle eleştiren Özel, arşiv görüntüleri kullanıldığını söyledi.
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Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde konuştu.
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Kasadan çıkanları anlattı.
Giresun'da çıkan kasayı da anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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