Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı

Özgür Özel söylediklerinin aksi çıkarsa siyaseti bırakacağını söyleyerek şu iddiaları dile getirdi:

'Hakan başkanı bugün evinden aldılar, bir şey yok. Her belediyede kasa olur, burada da var. İnternetten buldukları görüntüler ile haber yaptılar. Kasadan çıkan belediyenin mührü ve önceki belediye döneminden kalma hard disk. Bir kuruş para yok. TRT Genel Müdürü'ne o görüntüleri yayınlayanlara sesleniyorum. Eğer orada 1 lira çıkmışsa ben bugün siyaseti bırakıyorum.'