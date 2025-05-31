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Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı

Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa Belediyesi Önünde "Siyaseti Bırakırım" Çıkışı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 19:07

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi; bu kez gözaltına alınan isim Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye önüne giderek sürece tepki gösterdi. Yapılan gözaltı işlemlerinde kullanılan görüntüleri sert sözlerle eleştiren Özel, arşiv görüntüleri kullanıldığını söyledi. 

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Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde konuştu.

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde konuştu.

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni kazanma süreçlerini hatırlattı: 

'Gaziosmanpaşa'yı da CHP mi kazanacak dediği birilerinin küçümesediği süreçte seçimleri kazanmış, buna inanamayanların itirazları ile mücadele sonucu Gaziosmanpaşa'nın iradesine sahip çıkıp mazbatasını almışız. Kazanamadığı belediyeyi kayyum ve iftira ile elde etmeye çalışan bir anlayışın kötülükleri ile mücadele etmeye çalışıyoruz.'

Kasadan çıkanları anlattı.

Kasadan çıkanları anlattı.

Özgür Özel söylediklerinin aksi çıkarsa siyaseti bırakacağını söyleyerek şu iddiaları dile getirdi: 

'Hakan başkanı bugün evinden aldılar, bir şey yok. Her belediyede kasa olur, burada da var. İnternetten buldukları görüntüler ile haber yaptılar. Kasadan çıkan belediyenin mührü ve önceki belediye döneminden kalma hard disk. Bir kuruş para yok. TRT Genel Müdürü'ne o görüntüleri yayınlayanlara sesleniyorum. Eğer orada 1 lira çıkmışsa ben bugün siyaseti bırakıyorum.'

Giresun'da çıkan kasayı da anlattı.

Giresun'da çıkan kasayı da anlattı.

Özgür Özel Giresun'da ele geçirildiği söylenen kasayı da açıkladı. Özel, 'Buradan bir yalanı daha ortaya koyalım. Geçenlerde televizyonlarda ellerinde sopayla bir görüntü gösterip, “İşte bakın, hemen arkasında” diye algı oluşturmaya çalıştılar. Aynı gün yakın korumanın gözaltına alındığını ve kasasında büyük bir şey ele geçirildiğini iddia ettiler. O kasadan sadece beylik silahına ait iki kutu mermi çıktı, para falan yoktu. Ama yalan üretmekte sınır tanımıyorlar.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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