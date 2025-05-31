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Sokak Röportajı Veren Gurbetçi Türkiye’deki Fiyatlar Karşısında Şoke Oldu: “İnsanlar Nasıl Geçiniyor?”

Sokak Röportajı Veren Gurbetçi Türkiye’deki Fiyatlar Karşısında Şoke Oldu: “İnsanlar Nasıl Geçiniyor?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 16:56

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Almanya’dan Türkiye’ye ziyarete gelen bir gurbetçi Anka mikrofonlarına röportaj verdi. Türkiye’deki fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren gurbetçi, “İnsanlar nasıl geçiniyor?” dediği anlarla gündem oldu. Aynı zamanda Türkiye’ye gelince Almanya’yı kötüleyen gurbetçilere de değinmeden edemedi. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Genelde Almanya’yı kötüleyen gurbetçi röportajlarıyla ve videolarıyla karşılaşıyoruz.

Genelde Almanya’yı kötüleyen gurbetçi röportajlarıyla ve videolarıyla karşılaşıyoruz.

Niyedir nedendir bilinmez ama Almanya’nın daha pahalı olduğuna ikna etme çabaları son bulmuyor. Anka’ya röportaj veren gurbetçi ise dürüst olmayı seçerek gerçekleri konuşmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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