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Dücane Cündioğlu Sözleriyle Gündemde: “Tarhana İçenin, Dürüm Yiyenin Felsefeyle İşi Olmaz”

Dücane Cündioğlu Sözleriyle Gündemde: “Tarhana İçenin, Dürüm Yiyenin Felsefeyle İşi Olmaz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 16:28

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Yazar kimliğiyle tanınan Dücane Cündioğlu, özellikle YouTube kanalından yaptığı yayınlarıyla takip ediliyor. Cündioğlu, son yayınında “Tarhana içenin, dürüm yiyenin felsefeyle işi olmaz” demesiyle gündem oldu. Yayından kesit tüm sosyal mecralarda paylaşılınca etkileşimlerin odağı oldu. Tepkiler de gecikmedi. Gelin o anlara geçelim.

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Ardından ise Twitter hesabından bu akşamki yayınını duyurdu.

Ardından ise Twitter hesabından bu akşamki yayınını duyurdu.

“ÇORBACILAR, DÜRÜMCÜLER ve BABA KATLİ

Bu akşam, saat: 23.00’te, canlı, herkese açık. 

Polemikse polemik. En iyisi eli arttıralım: tarhana çorbasının faydalarından, dürüm yemenin adabından, bisiklet kültüründen, denize balıklama atlama tekniklerinden söz edelim biraz.

30 sene önce 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar. Hamburger yiyip kola içmekle Kur'an anlaşılmaz' demiştim, ama sözüm anlaşılmamıştı. Şimdi de 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' diyorum, sözüm yine anlaşılmıyor.

Dünyaca saygın uluslararası platformlarda sunduğum böylesine yüksek hakikatlere ilişkin keşif ve icadlarımı, bilimsel tezlerimi youtube semtinde ikamet eden cahil-cühela takımının anlamasını beklemiyorum elbette. Fakat halkımızı irşad etmek gibi çok yüce bir görevle yükümlü olduğum için bu evrensel öğretimi, H. M. (a.s) kıvamında bir üslupla  tezlerim karşısında saçını başını yolan, kendini kaybedip gulu gulu dansı yapan, ağız dolusu küfürler edip kendilerinden geçen yüce kabilemin genç, cesur ve bodur savaşçılarına, onları fişekleyen ihtiyarlar heyetinin o saygıdeğer yaşlı çakallarına naçiz görüşlerimi yeniden tebliğ etmeye çalışacağım. Umarım sonunda hidayet bulurlar.

Polemikte rahmet vardır diyemem, lakin irfanı olanlar için tebligatımda birçok saklı hikmetlerin bulunduğunda kuşku yoktur.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Jonathan

Tarhana içenin felsefeyle işi olmaz demek, çay içenin Kant okuyamayacağını söylemek gibidir: Hem sıcak, hem saçma.

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