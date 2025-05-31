Dücane Cündioğlu Sözleriyle Gündemde: “Tarhana İçenin, Dürüm Yiyenin Felsefeyle İşi Olmaz”

Yazar kimliğiyle tanınan Dücane Cündioğlu, özellikle YouTube kanalından yaptığı yayınlarıyla takip ediliyor. Cündioğlu, son yayınında “Tarhana içenin, dürüm yiyenin felsefeyle işi olmaz” demesiyle gündem oldu. Yayından kesit tüm sosyal mecralarda paylaşılınca etkileşimlerin odağı oldu. Tepkiler de gecikmedi. Gelin o anlara geçelim.
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Ardından ise Twitter hesabından bu akşamki yayınını duyurdu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Tarhana içenin felsefeyle işi olmaz demek, çay içenin Kant okuyamayacağını söylemek gibidir: Hem sıcak, hem saçma.
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