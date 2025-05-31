Behçet Yalın Özkara, Çocuklarının Önünde Yumruk Atılan Baba ile Sosyal Çürümeyi Anlattı

Marmaray’da iki çocuğunun gözü önünde darbedilen Deniz Eroğlu’nun yaşadığı olaya tepkiler sürüyor. Deniz Eroğlu ile iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenmiş ve kavgaya dönüşmüştü. İki kişinin babaya yumruk atarak saldırması sonucu ne yazık ki çocukları korku ve panik dolu anlar yaşamıştı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara da olaya dair paylaşım yaptı. Kore ile kıyaslama yapan Özkara, caydırıcı cezalar olmadığı müddetçe benzeri olayların süreceğini dile getirdi. Gelin açıklamasını birlikte izleyelim.