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Behçet Yalın Özkara, Çocuklarının Önünde Yumruk Atılan Baba ile Sosyal Çürümeyi Anlattı

Behçet Yalın Özkara, Çocuklarının Önünde Yumruk Atılan Baba ile Sosyal Çürümeyi Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 14:20

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Marmaray’da iki çocuğunun gözü önünde darbedilen Deniz Eroğlu’nun yaşadığı olaya tepkiler sürüyor. Deniz Eroğlu ile iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenmiş ve kavgaya dönüşmüştü. İki kişinin babaya yumruk atarak saldırması sonucu ne yazık ki çocukları korku ve panik dolu anlar yaşamıştı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara da olaya dair paylaşım yaptı. Kore ile kıyaslama yapan Özkara, caydırıcı cezalar olmadığı müddetçe benzeri olayların süreceğini dile getirdi. Gelin açıklamasını birlikte izleyelim.

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Sosyal çürümenin örneklerinden yalnızca biriydi bu olay.

Sosyal çürümenin örneklerinden yalnızca biriydi bu olay.

Sosyal medyanın etkisi ise olayların ses getirmesi açısından büyük önem taşıyor. Marmaray’da yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Ancak sosyal medyada görmediğimiz için haberdar olmadığımız nice olay her geçen gün yaşanmaya devam ediyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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