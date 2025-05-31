Çocuklarının Yanında Saldırıya Uğrayan Baba İlk Kez Konuştu: Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Marmaray'da çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Marmaray’da iki kişi çocukları yanında bulunan Deniz Eroğlu’na saldırdı. O görüntülere ve saldırganlara tepki çığ gibi büyürken baba Eroğlu, Ekol TV’den Ramazan Eğri ve Gizem Şimşek'e konuştu. Öte yandan Eroğlu'na yumruk atan 50 yaşındaki E.D. 'kasten yaralama suçu'ndan tutuklandı.
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Sosyal medya bu görüntülere karşı ayağa kalktı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Tutuklanan E.D.'nin ifadesi ortaya çıktı: "Yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı dedim."
Çocuklara psikososyal destek verilecek.
Saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu, Marmaray'da yaşananları anlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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