onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çocuklarının Yanında Saldırıya Uğrayan Baba İlk Kez Konuştu: Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

Çocuklarının Yanında Saldırıya Uğrayan Baba İlk Kez Konuştu: Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 13:05

İstanbul Marmaray'da çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Marmaray’da iki kişi çocukları yanında bulunan Deniz Eroğlu’na saldırdı. O görüntülere ve saldırganlara tepki çığ gibi büyürken baba Eroğlu, Ekol TV’den Ramazan Eğri ve Gizem Şimşek'e konuştu. Öte yandan Eroğlu'na yumruk atan 50 yaşındaki E.D. 'kasten yaralama suçu'ndan tutuklandı.

Kaynak

Olay anını ve detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya bu görüntülere karşı ayağa kalktı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Sosyal medya bu görüntülere karşı ayağa kalktı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İstanbul'da seyir halinde olan Marmaray'da çocuklarıyla birlikte seyahat eden bir baba ve iki arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.D. ve İ.A. isimli kişiler Deniz Eroğlu'na yumrukla saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öte yandan E.D. çocukları farketmediğini ve yumruk attığı için pişman olduğunu söyledi. Kasten yaralama suçundan tutuklanan E.D. cezaevine gönderildi. Sosyal medyada 'mavi gömlekli saldırgan' olarak anılan İ.A. ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan E.D.'nin ifadesi ortaya çıktı: "Yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı dedim."

Tutuklanan E.D.'nin ifadesi ortaya çıktı: "Yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı dedim."

Tutuklanan E.D. ifadesinde nefes darlığı yaşadığını ve bu heyecanla vurduğunu dile getirdi. Pişman olduğunu söyleyen E.D. şunları dedi:

'Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki o bunu hak ediyor, az bile yaptım şeklinde yanıt verdi.

Bana sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım dedi. Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum.

Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum.'

Çocuklara psikososyal destek verilecek.

Çocuklara psikososyal destek verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kavgadan etkilenen D.E.'nin çocuklarına psikososyal destek verileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara psikososyal destek verilmesi için İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Bakanlık ekipleri aileye ulaştı.

Saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu, Marmaray'da yaşananları anlattı.

Saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu, Marmaray'da yaşananları anlattı.

Ekol TV’den Ramazan Eğri ve Gizem Şimşek'e konuşan baba Deniz Eroğlu, 'Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk' dedi. Eroğlu, şunları dedi:

“Kapıda bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ dedim.

Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı’dan Küçükyalı’ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Daha sonra hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı. Ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı.”

Babanın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
11
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın