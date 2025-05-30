Yeni Banka Kuruluyor: Halkbank Yeni Banka İçin Başvuru Yaptı
Daha önce aldığı ‘dijital katılım bankası kurulması’ kararından vazgeçen Halkbank, yeni bir adım attı. Halkbank, şubeli katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru yaptı.
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Yeni banka kuruluyor: BDDK'ya başvuru yapıldı.
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Halkbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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