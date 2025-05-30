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Yeni Banka Kuruluyor: Halkbank Yeni Banka İçin Başvuru Yaptı

Yeni Banka Kuruluyor: Halkbank Yeni Banka İçin Başvuru Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 21:24

Daha önce aldığı ‘dijital katılım bankası kurulması’ kararından vazgeçen Halkbank, yeni bir adım attı. Halkbank, şubeli katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru yaptı.

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Yeni banka kuruluyor: BDDK'ya başvuru yapıldı.

Yeni banka kuruluyor: BDDK'ya başvuru yapıldı.

Halkbank yeni banka için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Banka daha önce ‘dijital katılım bankası kurulması’ kararı almıştı. Ancak bu kararından vazgeçen Halkbank, ‘şubeli katılım bankası kurulması’ kararı aldığını duyurdu. Bu karar doğrultusunda BDDK’ya başvuru yapıldı.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Halkbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK'nın 'Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik' kapsamında bağlı ortaklık olarak dijital katılım bankası kurulması kararı almış olmakla birlikte; yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, kurulacak katılım bankasının BDDK'nın 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik' kapsamında geleneksel katılım bankası (şubeli) olarak kurulmasına karar vermiştir. Alınan karar uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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