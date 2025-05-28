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Emekli Bayram İkramiyesinde Son Durum: Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesinde Son Durum: Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 11:38

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor. 2018’de başlayan bu uygulamayla emekliler yılda iki kez olmak üzeren bayram ikramiyesine hak kazanıyor. Geçen sene 3 bin TL olan bayram ikramiyeleri bu sene 4 bin TL’ye yükseltişmişti. Kurban Bayramı yaklaşırken şimdi gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

2024 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emekliler toplam 6 bin TL ikramiye almıştı. Yılda iki kez 3 bin TL olarak verilen ikramiyede bu sene rakam arttı.  Kurban Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak. 9 Haziran Perşembe günü ise sona erecek. İkramiyeler genelde bayramdan önce yaklaşık 1 hafta önce yatıyor. 

Bu nedenle bayram ikramiyesinin 2 Haziran'dan itibaren ödenmesi bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz yapılmadı. Yetkililerden ve kurumlardan resmi açıklama geldiği takdirde içeriğimizi güncelleyeceğiz.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana emeklilere veriliyor. İlk 2018'de uygulanmaya başlayan ikramiyeler, geçen sene 3 bin TL'ydi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bu ikramiye emeklilere toplamda 6 bin lira olarak verilmişti.

2025 yılında ise emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL’ye yükseltildi. Bayram ikramiyesi bu sene toplam 8 bin TL ödenecek.

Ödeme yöntemi bu sene de değişmedi. Her sene olduğu gibi bu senede tahsis numarasına göre yapılacak. Resmi açıklamalar ise e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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