Emekli Bayram İkramiyesinde Son Durum: Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

2024 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emekliler toplam 6 bin TL ikramiye almıştı. Yılda iki kez 3 bin TL olarak verilen ikramiyede bu sene rakam arttı. Kurban Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak. 9 Haziran Perşembe günü ise sona erecek. İkramiyeler genelde bayramdan önce yaklaşık 1 hafta önce yatıyor.

Bu nedenle bayram ikramiyesinin 2 Haziran'dan itibaren ödenmesi bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz yapılmadı. Yetkililerden ve kurumlardan resmi açıklama geldiği takdirde içeriğimizi güncelleyeceğiz.