Emekli Bayram İkramiyesinde Son Durum: Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor. 2018’de başlayan bu uygulamayla emekliler yılda iki kez olmak üzeren bayram ikramiyesine hak kazanıyor. Geçen sene 3 bin TL olan bayram ikramiyeleri bu sene 4 bin TL’ye yükseltişmişti. Kurban Bayramı yaklaşırken şimdi gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
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Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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