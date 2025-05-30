Android mi iPhone mu? Indeed CEO’su 15 Yıldır İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Arkasındaki Nedeni Açıkladı

Fortune’a konuşan Hyams, 'Garip gelebilir ama herkese 'iPhone'unuz mu yoksa Android'iniz mi var ve neden?' diye soruyorum” dedi.

Bunun tuzak bir soru olarak görüleceğine vurgu yapan Hyams, bu sorunun yanıtının pek çok şeyin cevabı olduğunu söylüyor. “Android mi iPhone mu?” sorusuna verilen cevabın büyük önem taşıdığını söyleyen Hyams, sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı:

“İnsanların nasıl karar aldığıyla ilgileniyorum. Aslında bu, insan hakkında ve nasıl karar aldıkları hakkında biraz bilgi edindiğim, 15 dakikalık uzun bir ileri geri dizi.”

Hyams, 'Bir ürün seçerken, o şeye çok, çok uzun süre takılıp kalabilmenizin ne kadar önemli olduğu konusunda gerçekten ilginç konuşmalar yapabilirsiniz. İnsanlara hangi uygulamaları kullandıklarını soruyorum ve bu onlar hakkında biraz bilgi edinmenin bir yolu' diye konuştu.