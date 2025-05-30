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Android mi iPhone mu? Indeed CEO’su 15 Yıldır İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Arkasındaki Nedeni Açıkladı

Android mi iPhone mu? Indeed CEO’su 15 Yıldır İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Arkasındaki Nedeni Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 20:20

Pek çok kişi hayali dünyanın önde gelen, 7’den 77’ye herkesin konuştuğu, duyulduğu zaman “Vaayy orada mı çalışıyorsun?!” tepkilerini alabileceği şirketlerde çalışmak. Verdiği maaşlarla tanınan haklarla her çalışanın hayali olan bu şirketlere nasıl giriliyor, iş görüşmesinde hangi sorular soruluyor? Bunun için size bir ipucu verebiliriz! Dünyanın bir numaralı iş arama sitesi olan Indeed CEO’su Chris Hyams, iş görüşmelerinde sorduğu soruyu açıkladı: 'Android mi iPhone mu?' 

İşte Hyams'ın sorduğu soru bu. Peki ama neden? Indeed CEO’su 15 yıldır iş görüşmelerinde sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı.

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Android mi iPhone mu? CEO'nun iş görüşmelerinde sorduğu soru dikkat çekti.

Android mi iPhone mu? CEO'nun iş görüşmelerinde sorduğu soru dikkat çekti.

Evet, yanlış duymadınız. Aylık 595 milyon kullanıcısı bulunan dünyanın önde gelen iş arama sitesi Indeed CEO'su Chris Hyams, 15 yıldır yaptığı binlerce iş görüşmesinde adaylara 'Android mi iPhone mu?' sorusunu sordu.

Indeed CEO’su sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı.

Indeed CEO’su sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı.

Fortune’a konuşan Hyams, 'Garip gelebilir ama herkese 'iPhone'unuz mu yoksa Android'iniz mi var ve neden?' diye soruyorum” dedi.

Bunun tuzak bir soru olarak görüleceğine vurgu yapan Hyams, bu sorunun yanıtının pek çok şeyin cevabı olduğunu söylüyor. “Android mi iPhone mu?” sorusuna verilen cevabın büyük önem taşıdığını söyleyen Hyams, sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı:

“İnsanların nasıl karar aldığıyla ilgileniyorum. Aslında bu, insan hakkında ve nasıl karar aldıkları hakkında biraz bilgi edindiğim, 15 dakikalık uzun bir ileri geri dizi.”

Hyams, 'Bir ürün seçerken, o şeye çok, çok uzun süre takılıp kalabilmenizin ne kadar önemli olduğu konusunda gerçekten ilginç konuşmalar yapabilirsiniz. İnsanlara hangi uygulamaları kullandıklarını soruyorum ve bu onlar hakkında biraz bilgi edinmenin bir yolu' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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