Android mi iPhone mu? Indeed CEO’su 15 Yıldır İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Arkasındaki Nedeni Açıkladı
Pek çok kişi hayali dünyanın önde gelen, 7’den 77’ye herkesin konuştuğu, duyulduğu zaman “Vaayy orada mı çalışıyorsun?!” tepkilerini alabileceği şirketlerde çalışmak. Verdiği maaşlarla tanınan haklarla her çalışanın hayali olan bu şirketlere nasıl giriliyor, iş görüşmesinde hangi sorular soruluyor? Bunun için size bir ipucu verebiliriz! Dünyanın bir numaralı iş arama sitesi olan Indeed CEO’su Chris Hyams, iş görüşmelerinde sorduğu soruyu açıkladı: 'Android mi iPhone mu?'
İşte Hyams'ın sorduğu soru bu. Peki ama neden? Indeed CEO’su 15 yıldır iş görüşmelerinde sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı.
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Android mi iPhone mu? CEO'nun iş görüşmelerinde sorduğu soru dikkat çekti.
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Indeed CEO’su sorduğu sorunun arkasındaki nedeni açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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