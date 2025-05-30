YouTube'da Takip Ettikleri Birbirinden İlginç İçerik Türlerini Söyleyen Kullanıcılar
Sizler de takdir edersiniz ki YouTube'da birbirinden farklı içerik türleri var. Yemek tariflerinden 'slime' videolarına kadar günde yüz binlerce içerik tüketiliyor. Fakat bazı içerik türleri var ki, her ne kadar kulağa saçma gelse de adeta ekrana kilitliyor. Bir kullanıcının, 'Takip ettiğiniz en niş YouTube içerikleri neler?' diye sorması üzerine birçok kişi takip ettiği içerikleri paylaştı.
Bakalım, kim neler demiş...
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Sizler de takdir edersiniz ki Youtube'da birbirinden farklı içerik türleri var.
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Bir kullanıcının en çok takip edilen niş YouTube içeriklerini sorması üzerine birçok kişi takip ettikleri içerik türlerini paylaştı.
İşte gelen cevaplar...
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Peki siz ne tür içerikler takip ediyorsunuz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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