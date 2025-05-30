Minecraft Oynayabilen, Şaka Yapabilen ve İnsan Dilini Anlayan Maymun: Kanzi

Araştırmacılar aslında onun annesi Matata’ya sembollerle iletişim kurmayı öğretmeye çalışıyordu fakat ilgisiz kalan Matata'nın yerine Kanzi sahneye çıktı. Sadece izleyerek araştırmacıların kullandığı lexigram sembollerini kavradı ve kendi başına kullanmaya başladı.

İlk gözlem gününde 120’den fazla kez doğru sembol seçimi yaptı. Zamanla 3.000’e yakın kelimeyi tanıdı ve bu sembolleri birleştirerek yeni ifadeler üretti. Bir keresinde yaptığı bir şakayı 'kötü sürpriz' diyerek tanımladı, bu da onun yalnızca ezberlemediğini, kavramları yorumlayabildiğini gösteriyordu.