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Minecraft Oynayabilen, Şaka Yapabilen ve İnsan Dilini Anlayan Maymun: Kanzi

Minecraft Oynayabilen, Şaka Yapabilen ve İnsan Dilini Anlayan Maymun: Kanzi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 18:06

Bir maymunun Pac-Man oynayabildiğini söylesek inanır mıydınız? Ya da şaka yaptığı bir araştırmacıya aylar sonra özür dilediğini duysanız? Kanzi bunları yaptı. Üstelik sadece oyunlar değil; konuşmalar, kelimeler, hatta espriler onun repertuarındaydı. Gerçekten de onu sadece bir bonobo olarak görmek mümkün değildi. Gelin hikayesine yakından göz atalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kanzi, 1980 yılında dünyaya geldiğinde, kimse onun bilim tarihine geçeceğini tahmin etmiyordu.

Kanzi, 1980 yılında dünyaya geldiğinde, kimse onun bilim tarihine geçeceğini tahmin etmiyordu.

Araştırmacılar aslında onun annesi Matata’ya sembollerle iletişim kurmayı öğretmeye çalışıyordu fakat ilgisiz kalan Matata'nın yerine Kanzi sahneye çıktı. Sadece izleyerek araştırmacıların kullandığı lexigram sembollerini kavradı ve kendi başına kullanmaya başladı.

İlk gözlem gününde 120’den fazla kez doğru sembol seçimi yaptı. Zamanla 3.000’e yakın kelimeyi tanıdı ve bu sembolleri birleştirerek yeni ifadeler üretti. Bir keresinde yaptığı bir şakayı 'kötü sürpriz' diyerek tanımladı, bu da onun yalnızca ezberlemediğini, kavramları yorumlayabildiğini gösteriyordu.

Kanzi’nin yetenekleri sadece sembollerden ibaret değildi.

Kanzi’nin yetenekleri sadece sembollerden ibaret değildi.

8 yaşındayken, kendisine ve bir insan çocuğuna verilen 660 farklı sözlü komuttan daha fazlasını doğru anlayarak bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Yani yalnızca sembolleri değil, doğrudan konuşulan İngilizceyi de anlıyordu. 

Dahası, Koko isimli gorilin işaret dili videolarını izleyerek Amerikan İşaret Dili’nin bazı işaretlerini kendi kendine öğrendi. Kız kardeşi Panbanisha ile arasında geçen bir olayda, duvarın arkasından 'yoğurt' için çıkardığı özel sesle onun dikkatini çekmeyi başardı

Kanzi’nin zekası yalnızca dil ile sınırlı değildi.

Kanzi’nin zekası yalnızca dil ile sınırlı değildi.

Taş alet yapmayı öğrendi, tıpkı tarih öncesi insanlar gibi. Hatta bu yeteneği, onu 'bonobo dahisi' olarak anılmasına neden oldu. Daha da ilginci, ateş yakmayı ve yemek pişirmeyi öğrendi. Video oyunlarına olan ilgisiyle de tanındı; Pac-Man’i oynadı, Minecraft’ta final boss'u yendi. 

Araştırmacılar onun bu seviyedeki problem çözme, öğrenme ve odaklanma becerilerine hayran kaldı. Kanzi, insanlarla maymunlar arasındaki bilişsel farkın düşündüğümüz kadar büyük olmadığını gösteren canlı bir örnekti.

Kanzi’nin başarısı elbette tartışmasız kabul edilmedi. Bazı bilim insanları, onun yaptıklarının gerçek anlamda 'dil' değil, gelişmiş iletişim biçimi olduğunu savundu. Ancak lexigramları birleştirerek yeni anlamlar yaratması, kelimelere sesli tepkiler vermesi ve jestlerle anlatım gücünü artırması, bu ayrımı bulanıklaştırdı. Son araştırmalar, primatların düşündüğümüzden daha geniş bir vokal kapasiteye ve konuşmaya yakın beyin yapısına sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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