Minecraft Oynayabilen, Şaka Yapabilen ve İnsan Dilini Anlayan Maymun: Kanzi
Bir maymunun Pac-Man oynayabildiğini söylesek inanır mıydınız? Ya da şaka yaptığı bir araştırmacıya aylar sonra özür dilediğini duysanız? Kanzi bunları yaptı. Üstelik sadece oyunlar değil; konuşmalar, kelimeler, hatta espriler onun repertuarındaydı. Gerçekten de onu sadece bir bonobo olarak görmek mümkün değildi. Gelin hikayesine yakından göz atalım...
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Kanzi, 1980 yılında dünyaya geldiğinde, kimse onun bilim tarihine geçeceğini tahmin etmiyordu.
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Kanzi’nin yetenekleri sadece sembollerden ibaret değildi.
Kanzi’nin zekası yalnızca dil ile sınırlı değildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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