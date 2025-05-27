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Köpeklerle Büyüyen Oxana Malaya'nın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi

Köpeklerle Büyüyen Oxana Malaya'nın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 14:04

Bazı çocuklar, köpekleri taklit ederken sadece eğlenir. Ancak Oxana Malaya için oyun değil, hayatta kalma biçimiydi. Ailesi tarafından ihmal edilen bu küçük kız, sokak köpekleriyle birlikte yaşamaya başladı. Beş yıl boyunca köpeklerle aynı ortamda, onların davranışlarını benimseyerek büyüdü. Bir gün, onu bulanlar gözlerine inanamadı. Gelin hikayesine derinden bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Oxana’nın çocukluğu hiç de normal başlamadı.

Oxana’nın çocukluğu hiç de normal başlamadı.

Oxana Malaya, 1983 yılında Ukrayna’nın Nova Blagoveshchensk köyünde dünyaya geldi. Sağlıklı doğmuştu ancak ailesi ilgisiz ve alkol bağımlısıydı. Evde fazla çocuk vardı ve Oxana zamanla dışlanan çocuk haline geldi. Bir gece dışarıda bırakıldığında yalnızca üç yaşındaydı ve ailesi onun kaybolduğunu fark etmedi. 

Soğuktan korunmak için çiftlikteki köpek kulübelerine sığınan küçük Oxana, burada köpeklerle birlikte yaşamaya başladı.

Davranışları artık bir insandan çok bir köpeği andırıyordu.

Davranışları artık bir insandan çok bir köpeği andırıyordu.

Köpekler onu hemen sahiplendi ve kendilerine benzettikleri bu küçük kıza koruma sağladılar. Oxana zamanla onların yemek yeme, temizlik, iletişim gibi davranışlarını birebir kopyalamaya başladı.

Dört ayak üstünde yürüyordu, yere eğilerek yemek yiyor, kendini yalıyordu. Hatta havlayarak iletişim kurmayı öğrenmişti. Beş yıl boyunca adeta bir sürünün parçası haline gelen Oxana; oyun oynuyor, avlanıyor ve geceleri onlarla birlikte uyuyordu.

Onu bulduklarında insan mı yoksa hayvan mı olduğu tartışılır hale gelmişti.

Onu bulduklarında insan mı yoksa hayvan mı olduğu tartışılır hale gelmişti.

Oxana’yı bir köylü tesadüfen bulduğunda, yetkililere haber verdi. Ancak köpekler, ona zarar gelmesini istemediği için görevlileri yaklaştırmıyordu. Köpekler yiyecekle kandırılarak uzaklaştırıldı ve Oxana sekiz yaşında bir çocuk gibi değil, adeta vahşi bir hayvan gibi bulundu. Çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildiğinde yerde emekliyor, suyu diliyle içiyor, eşyaları gömüyor, hatta paylaşmak istemediği şeyleri hırlayarak koruyordu.

İlginç olan şey ise Oxana'nın aslında bazı insan davranışlarını daha önce öğrenmiş olmasıydı. Yani konuşmayı, yürümeyi ve ellerini kullanmayı biliyordu ama köpeksi alışkanlıklar o kadar baskındı ki insani davranışlara geri dönmek zor oldu. 

Zamanla yüzlerce kelime öğrendi, ayakta yürümeye yeniden alıştı. Ancak psikolojik ve zihinsel gelişimi yaşıtlarından çok geri kaldı. Yetişkinliğe ulaştığında bile davranışlarında çocukça yanlar vardı. 2013’te verdiği bir röportajda hala yalnız kaldığında dört ayak üstünde yürüdüğünü söylüyordu.

Beş yıl boyunca sadece köpeklerle iletişim kurması, onun gelişimini geri dönülemez şekilde etkilemişti.

Beş yıl boyunca sadece köpeklerle iletişim kurması, onun gelişimini geri dönülemez şekilde etkilemişti.

Bugün bir çiftlikte yaşıyor, hayvanlara bakıyor ve kendisine “köpek kız” denmesinden hoşlanmadığını açıkça belirtiyor. Yine de yıllar önce ona yuva olan köpeklere karşı sevgisini korumaya devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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