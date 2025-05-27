Köpeklerle Büyüyen Oxana Malaya'nın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
Bazı çocuklar, köpekleri taklit ederken sadece eğlenir. Ancak Oxana Malaya için oyun değil, hayatta kalma biçimiydi. Ailesi tarafından ihmal edilen bu küçük kız, sokak köpekleriyle birlikte yaşamaya başladı. Beş yıl boyunca köpeklerle aynı ortamda, onların davranışlarını benimseyerek büyüdü. Bir gün, onu bulanlar gözlerine inanamadı. Gelin hikayesine derinden bakalım...
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Oxana’nın çocukluğu hiç de normal başlamadı.
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Davranışları artık bir insandan çok bir köpeği andırıyordu.
Onu bulduklarında insan mı yoksa hayvan mı olduğu tartışılır hale gelmişti.
Beş yıl boyunca sadece köpeklerle iletişim kurması, onun gelişimini geri dönülemez şekilde etkilemişti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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