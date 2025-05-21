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31 Milyon Dolarlık İkramiyeyi Kazandığına Bin Pişman Olan Adam: Billie Bob Harrell

31 Milyon Dolarlık İkramiyeyi Kazandığına Bin Pişman Olan Adam: Billie Bob Harrell

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 13:26

Piyango kazanmak çoğumuz için hayal gibi gelebilir, değil mi? Billie Bob Harrell da o hayali kuran milyonlarca insandan sadece biriydi. Her hafta bilet alıyor, belki bu sefer olur diye umut ediyordu ve bir gün gerçekten oldu. Ama kazandığı parayla gelen mutluluk, düşündüğünden çok daha kısa sürdü. Gelin hikayesine bakalım...

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Billie Bob Harrell, zor günler geçiren, mütevazı bir aile babasıydı.

Billie Bob Harrell, zor günler geçiren, mütevazı bir aile babasıydı.

Her hafta düzenli olarak piyango bileti alıyor, bazen çocuklarının doğum günlerini, bazen de rastgele sayıları seçiyordu. 28 Haziran 1997'de, tüm dilekleri gerçek oldu. 31 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. İlk etapta her şey hayal gibi görünüyordu: Ailesiyle birlikte Austin'e gidip sembolik çeki aldı, basına zor hayatlarını anlattı ve dönüşte yerel kahramana dönüştü. Komşuları, tanıdıkları, hatta tanımadıkları bile ona ulaşmak istiyordu. 

Billie Bob kimseyi geri çevirmedi; cömertçe yardım etti, kiliseye büyük bağışlar yaptı, yoksul ailelere hindi dağıttı, sevdiklerine evler ve arabalar aldı. Fakat bu bitmeyen yardım çabası, evliliğinde çatlaklara yol açtı. Eşi Barbara Jean, eşinin kontrolsüz harcamalarından endişeleniyordu. Sekiz ay sonra boşanma davası açtı ve kazandıkları paranın yarısını aldı. Billie Bob ise ailesini ve dengesini aynı anda kaybetti.

Harrell ailesi büyük ikramiyeden sonra hayatlarının değişeceğini düşünüyordu.

Harrell ailesi büyük ikramiyeden sonra hayatlarının değişeceğini düşünüyordu.

Ancak para geldiğinde birlikte kurdukları hayat dağıldı. Billie Bob yalnızlaştıkça daha çok harcamaya başladı. Bir yıl içinde ilk yıllık ödemesi olan 1.24 milyon dolar neredeyse tamamen bitmişti. Borçlar arttı ve çıkış yolu arayan Billie Bob, bir finans şirketiyle anlaşarak önümüzdeki on yıl boyunca alacağı ödemelere karşılık 2.25 milyon dolarlık peşin para aldı. 

Bu anlaşma, toplamda 6.2 milyon dolarlık hakkından vazgeçmesi anlamına geliyordu. Ama bu hamle bile huzur getirmedi. Eski eşiyle barışma girişimleri sonuçsuz kaldı. Hayal ettiği aile birliğine bir türlü kavuşamıyordu. Kendisini anlayacak kimse bulamıyor, yalnızlığı büyüyordu. Bir danışmanına “Piyangoyu kazanmak başıma gelen en kötü şeydi” dediğinde içinde bulunduğu çaresizliği açıkça dile getirmişti.

1999 yılının Mayıs ayında Billie Bob Harrell, evinin odasında yalnız başına hayatına son verdi.

1999 yılının Mayıs ayında Billie Bob Harrell, evinin odasında yalnız başına hayatına son verdi.

Geride birçok mektup bıraktı. En dokunaklısı ise eski eşi Barbara Jean’e yazdığı “Ben bunu istememiştim. Sadece seni istemiştim.” cümlesiydi. Paranın getirdiği yalnızlık, onu hem ailesinden hem de kendisinden uzaklaştırmıştı. Tüm bu trajik gelişmelerin ardından geriye kalan miras bile borçlara yetmeyecek durumdaydı.

Aile üyeleri kalan parayı paylaşma konusunda anlaşmazlığa düştü. Billie Bob Harrell’ın hikâyesi, “para her şeydir” inancını tersine çeviren canlı bir örnek olarak hafızalara kazındı. Mutluluğu ararken, sahip olduğu her şeyi kaybetmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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