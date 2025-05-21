31 Milyon Dolarlık İkramiyeyi Kazandığına Bin Pişman Olan Adam: Billie Bob Harrell
Piyango kazanmak çoğumuz için hayal gibi gelebilir, değil mi? Billie Bob Harrell da o hayali kuran milyonlarca insandan sadece biriydi. Her hafta bilet alıyor, belki bu sefer olur diye umut ediyordu ve bir gün gerçekten oldu. Ama kazandığı parayla gelen mutluluk, düşündüğünden çok daha kısa sürdü. Gelin hikayesine bakalım...
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Billie Bob Harrell, zor günler geçiren, mütevazı bir aile babasıydı.
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Harrell ailesi büyük ikramiyeden sonra hayatlarının değişeceğini düşünüyordu.
1999 yılının Mayıs ayında Billie Bob Harrell, evinin odasında yalnız başına hayatına son verdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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