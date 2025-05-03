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Ameliyat Masasında Ölüp Yeniden Hayata Dönen Kadın Neler Gördüğünü Anlattı

Ameliyat Masasında Ölüp Yeniden Hayata Dönen Kadın Neler Gördüğünü Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.05.2025 - 13:36

Hiç kendinizi bir ameliyat masasında, bedeninizin dışından aşağıya bakarken hayal ettiniz mi? Kulağa ürkütücü geliyor ama Pam Reynolds tam olarak bunu yaşadığını söylüyor. Üstelik gözleri kapalı, kulakları tıkalı ve kalbi durmuşken. Onun anlattıkları sadece tıp dünyasında değil, ölümden sonra yaşam tartışmalarında da büyük yankı uyandırdı. Hadi gelin bu olağanüstü hikayeyi birlikte inceleyelim.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Her şey bir beyin anevrizmasıyla başladı.

Her şey bir beyin anevrizmasıyla başladı.

Pam Reynolds, 1991’de baş dönmesi, konuşma güçlüğü ve kısmi felç şikayetleriyle hastaneye başvurduğunda kimse durumun bu kadar ciddi olduğunu tahmin etmemişti. Yapılan tetkiklerde beyin sapına çok yakın bir anevrizma tespit edildi ve hayatta kalma şansı neredeyse yoktu.

Son çare olarak Barrow Nöroloji Enstitüsü’nde nadir uygulanan bir yöntem olan standstill ameliyatı planlandı. Bu operasyonda Pam’in vücut ısısı 10°C’ye düşürüldü, kalbi ve solunumu durduruldu ve beyin kan akışı tamamen kesildi. Kulaklarına tıklama sesi veren kulaklıklar takıldı, gözleri bantlandı ve ameliyat başladı.

Peki Pam neler gördüğünü nasıl anlattı?

Peki Pam neler gördüğünü nasıl anlattı?

Tıbben bilinçsiz olduğu doğrulanan Pam, ameliyat sonrası anlattıklarıyla herkesi şok etti. Bir anda kendisini bedeninin üstünde süzülürken bulduğunu, ameliyat masasındaki ekibi izlediğini ve hatta aletleri tarif edebildiğini söyledi. Örneğin, cerrahın kullandığı aleti “elektrikli diş fırçası sapına benzeyen bir şey” olarak anlattı.

Kadın bir kalp cerrahının damar bağlantılarında zorlandığını ve başka bir doktordan yardım istediğini de net şekilde hatırlıyordu. Hatta doktorların “Arterler çok küçük” diye konuştuklarını işittiğini bile aktardı. En şaşırtıcı kısmı ise tüm bu tariflerin gerçeğe birebir uymasıydı.

Pam’in deneyimi sadece ameliyat odasıyla sınırlı kalmadı.

Pam’in deneyimi sadece ameliyat odasıyla sınırlı kalmadı.

Kendisini bir anda ışığa doğru çekilirken bulduğunu, orada ölmüş akrabalarını ve hatta tanımadığı yüzleri gördüğünü anlattı. Özellikle ölen amcası, Pam’e rehberlik ederek onu geri dönmeye ikna etmeye çalışmıştı. 

Pam önce geri dönmek istemediğini ancak amcasının “Havuza atlar gibi, sadece atla” diyerek onu bedenine ittiğini ifade etti. Bilimsel açıdan bazı uzmanlar bunu “anestezi farkındalığı” ile açıklamaya çalıştıysa da olayın bu kadar net hatırlanması herkesi şaşkına çevirdi.

Bilim insanları hala tartışıyor.

Bilim insanları hala tartışıyor.

Pam’in yaşadıkları, ölümden sonra yaşam konusundaki tartışmalarda sık sık gündeme geldi. Kardiyolog Michael Sabom gibi bazı isimler, bunun bilincin bedenden bağımsız olduğuna dair güçlü bir örnek olduğunu savundu. Öte yandan eleştirel bilim insanları, Pam’in deneyiminin ameliyat sırasında değil, henüz tam bilinç kaybı olmadan yaşandığını ve sonradan hatırladıklarının bilinciyle birleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. 

Ne olursa olsun, Pam Reynolds’ın hikayesi hala merak ve tartışma yaratmaya devam ediyor. Sizce bu gerçekten bir ölüm ötesi deneyim miydi, yoksa beynin son oyunlarından biri mi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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