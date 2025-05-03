Ameliyat Masasında Ölüp Yeniden Hayata Dönen Kadın Neler Gördüğünü Anlattı

Pam Reynolds, 1991’de baş dönmesi, konuşma güçlüğü ve kısmi felç şikayetleriyle hastaneye başvurduğunda kimse durumun bu kadar ciddi olduğunu tahmin etmemişti. Yapılan tetkiklerde beyin sapına çok yakın bir anevrizma tespit edildi ve hayatta kalma şansı neredeyse yoktu.

Son çare olarak Barrow Nöroloji Enstitüsü’nde nadir uygulanan bir yöntem olan standstill ameliyatı planlandı. Bu operasyonda Pam’in vücut ısısı 10°C’ye düşürüldü, kalbi ve solunumu durduruldu ve beyin kan akışı tamamen kesildi. Kulaklarına tıklama sesi veren kulaklıklar takıldı, gözleri bantlandı ve ameliyat başladı.