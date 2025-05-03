Ameliyat Masasında Ölüp Yeniden Hayata Dönen Kadın Neler Gördüğünü Anlattı
Hiç kendinizi bir ameliyat masasında, bedeninizin dışından aşağıya bakarken hayal ettiniz mi? Kulağa ürkütücü geliyor ama Pam Reynolds tam olarak bunu yaşadığını söylüyor. Üstelik gözleri kapalı, kulakları tıkalı ve kalbi durmuşken. Onun anlattıkları sadece tıp dünyasında değil, ölümden sonra yaşam tartışmalarında da büyük yankı uyandırdı. Hadi gelin bu olağanüstü hikayeyi birlikte inceleyelim.
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Her şey bir beyin anevrizmasıyla başladı.
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Peki Pam neler gördüğünü nasıl anlattı?
Pam’in deneyimi sadece ameliyat odasıyla sınırlı kalmadı.
Bilim insanları hala tartışıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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