Kraliyet Üyeleri Seyahat Ederken Neden Yanlarında Mutlaka Siyah Kıyafet Taşır?
Kraliyet ailesi üyelerinin her zaman zarif ve gösterişli görünmesi artık bir gelenek haline geldi. Seyahat ederken bile şıklıklarından taviz vermezler. Ama valizlerine siyah bir kıyafet koymayı asla unutmazlar. Bunun ardında oldukça dokunaklı bir sebep var. Belki de bu yüzden modadan çok saygıyla anılıyorlardır! Gelin bakalım sebebine...
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Her şey, beklenmedik bir ölümle başladı.
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Saygı göstermek, her şeyden önemli.
Siyah kıyafet kuralı, kraliyet ailesindeki birçok moda kuralından yalnızca biri.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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