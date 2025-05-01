Kraliyet Üyeleri Seyahat Ederken Neden Yanlarında Mutlaka Siyah Kıyafet Taşır?

Kraliyet ailesi üyelerinin her zaman zarif ve gösterişli görünmesi artık bir gelenek haline geldi. Seyahat ederken bile şıklıklarından taviz vermezler. Ama valizlerine siyah bir kıyafet koymayı asla unutmazlar. Bunun ardında oldukça dokunaklı bir sebep var. Belki de bu yüzden modadan çok saygıyla anılıyorlardır! Gelin bakalım sebebine...

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