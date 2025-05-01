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Kraliyet Üyeleri Seyahat Ederken Neden Yanlarında Mutlaka Siyah Kıyafet Taşır?

Kraliyet Üyeleri Seyahat Ederken Neden Yanlarında Mutlaka Siyah Kıyafet Taşır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 14:06

Kraliyet ailesi üyelerinin her zaman zarif ve gösterişli görünmesi artık bir gelenek haline geldi. Seyahat ederken bile şıklıklarından taviz vermezler. Ama valizlerine siyah bir kıyafet koymayı asla unutmazlar. Bunun ardında oldukça dokunaklı bir sebep var. Belki de bu yüzden modadan çok saygıyla anılıyorlardır! Gelin bakalım sebebine...

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Her şey, beklenmedik bir ölümle başladı.

Her şey, beklenmedik bir ölümle başladı.

1952 yılında Prenses Elizabeth ve eşi Prens Philip Kenya’da seyahat ederken Elizabeth’in babası Kral George VI, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Genç çift hemen İngiltere’ye döndü ancak Elizabeth’in valizinde yas kıyafeti yoktu. Prenses, birileri ona uygun bir siyah kıyafet getirene kadar uçakta beklemek zorunda kaldı. İşte bu olay, kraliyet ailesinin seyahat valizlerine mutlaka siyah bir kıyafet eklemelerini zorunlu kılan kuralın doğmasına neden oldu.

Saygı göstermek, her şeyden önemli.

Saygı göstermek, her şeyden önemli.

Kraliyet üyeleri artık seyahate çıkarken bir yakının ölümü ihtimaline karşı mutlaka siyah kıyafet taşır. Böylece kötü bir haber geldiğinde halka saygılı ve uygun bir görüntüyle çıkabilirler. Hatta sadece aile üyeleri değil, televizyon sunucuları da aynı kuralı uygular. Örneğin, Kraliçe II. Elizabeth’in 2022’deki vefatında BBC sunucularının anons öncesi koyu renk giysilere geçmesi dikkat çekmişti. Bu uygulama, “Operation London Bridge” adlı resmi protokolün bir parçasıdır.

Siyah kıyafet kuralı, kraliyet ailesindeki birçok moda kuralından yalnızca biri.

Siyah kıyafet kuralı, kraliyet ailesindeki birçok moda kuralından yalnızca biri.

Bazıları ise oldukça pratik; örneğin, eldiven takarak mikrop yayılmasını engellemek ya da uçuşan etekleri önlemek için kumaşlara minik ağırlıklar eklemek. Diğerleri ise tamamen zarafete ve görgüye dayanıyor; açık renk ojeler ve ten rengi çoraplar bunun başlıca örnekleri.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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