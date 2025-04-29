Almanya, Belçika, Hollanda ve İsveç'te Hapisten Kaçmak Neden Suç Sayılmıyor?
Hapishaneden kaçmanın her yerde ağır cezalara yol açtığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı ülkelerde mahkumların kaçma girişimi bambaşka bir anlayışla karşılanıyor. Üstelik bu ülkeler Avrupa’nın merkezinde yer alıyor. Almanya, Belçika, Hollanda ve İsveç’te özgürlük arzusu doğal bir hak olarak kabul ediliyor. Bu da hapisten kaçmayı doğrudan suç olmaktan çıkarıyor. İyi de neden?
Gelin bakalım...
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Tarih boyunca hapishaneden kaçmak, edebiyatta ve sinemada sıkça işlenen bir tema oldu.
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Bu anlayış yeni bir fikir değil, kökenleri 16. yüzyıla kadar uzanıyor.
Peki her kaçış gerçekten suçsuz mu?
Her ülkenin yaklaşımı aynı değil dememize gerek var mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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