Almanya, Belçika, Hollanda ve İsveç'te Hapisten Kaçmak Neden Suç Sayılmıyor?

'The Great Escape', 'Prison Break' gibi eserlerde bu insan içgüdüsü dramatize edilirken, gerçek dünyada çoğu hukuk sistemi kaçışı ağır şekilde cezalandırıyor. Ancak Almanya, Belçika, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde, özgürlüğe duyulan arzu insan doğasının temel bir parçası olarak görülüyor.

Bu bakış açısı, mahkumun kaçma girişimini bir hak olarak değerlendirmeye dayanıyor. Yani mahkum yalnızca kaçmaya çalıştı diye cezalandırılmıyor ancak süreçte şiddet kullanırsa ya da devlet malına zarar verirse işler değişiyor.