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Yaşam
Hollandalılar Evlerinde Neden Perde Kullanmıyor?

Hollandalılar Evlerinde Neden Perde Kullanmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 14:54

Eğer daha önce Hollanda sokaklarında yürüdüyseniz ya da orada geçen bir belgesel izlediyseniz mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Pencerelerin ardında perde yok ya da varsa bile sonuna kadar açık bırakılmış. Bu durum yabancı biri için başta biraz garip görünebilir çünkü çoğu kültürde mahremiyet önemli bir konudur. Ama işin ilginç yanı, bu perde meselesi Hollandalılar için bir alışkanlıktan öte. Üstelik tahmin edilen nedenlerin büyük kısmı doğru bile değil. Öyleyse perde takmama konusunun ardındaki gerçek hikayeye birlikte bakalım.

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Savaş döneminde Hollanda Alman işgali altındayken, ışık sızması kesinlikle yasaktı.

Savaş döneminde Hollanda Alman işgali altındayken, ışık sızması kesinlikle yasaktı.

Evlerde perdelerin kalın olması gerekiyordu, hatta bazı pencereler siyah boya ya da kağıtla kapatılıyordu çünkü gökyüzünde dolaşan müttefik uçaklarının yön bulmaması gerekiyordu. Hatta bu dönemde ev numaraları bile duvarlara devasa şekilde boyandı ki karanlıkta insanlar evlerini bulabilsin. 

Ancak savaş bittikten sonra bu katı kurallar da rafa kaldırıldı ve insanlar yeniden ışığı içeri davet etmeye başladı. Ama gelin görün ki bu perde açıklığının asıl nedeni bu da değil. Sadece bir döneme ait bir zorunluluk ama bugünkü alışkanlığı tetikleyen esas şey değil.

"Perdeyi kapatmak gizli saklı işler çeviriyorsan olur, açık olanın saklayacak şeyi olmaz."

"Perdeyi kapatmak gizli saklı işler çeviriyorsan olur, açık olanın saklayacak şeyi olmaz."

Bu cümleyi belki siz de duymuşsunuzdur, zira Calvinist gelenekte şeffaflık, dürüstlük ve gösterişsiz yaşam esastır. Perde kapatmak ise neredeyse 'şüpheli' bir davranış olarak görülmüş yüzyıllar boyunca. Evin içini göstermek, kişinin temizliğini, sadeliğini ve güvenilirliğini sergilemenin bir yolu haline gelmiş.

Perdeleri açık bırakma alışkanlığı aslında tarihsel bir gösteriş biçimi. Zengin Hollandalılar, evlerinin içini yoldan geçenlere sergileyerek sahip oldukları güzel mobilyaları, tabloları, kumaşları göstermek isterdi. Perdeler vardı ama sadece dekor içindi, asla kapanmazdı. Bu alışkanlık zamanla öyle yerleşti ki artık nedenini bile düşünmeden camları açık bırakır hale geldiler.

Günümüzde Hollandalıların çoğu perdeyi neden açık bıraktığını sorgulamıyor bile.

Günümüzde Hollandalıların çoğu perdeyi neden açık bıraktığını sorgulamıyor bile.

Onlara göre camların arkasındaki yaşam, kültürel olarak gizlenmesi gereken bir şey değil; aksine, sade bir gururun yansıması gibi ve evet, evinize biri uzun uzun bakarsa hala garip karşılanıyor ama şöyle bir göz atıp geçmek? Hollanda’da tamamen normal.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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