Hollandalılar Evlerinde Neden Perde Kullanmıyor?

Evlerde perdelerin kalın olması gerekiyordu, hatta bazı pencereler siyah boya ya da kağıtla kapatılıyordu çünkü gökyüzünde dolaşan müttefik uçaklarının yön bulmaması gerekiyordu. Hatta bu dönemde ev numaraları bile duvarlara devasa şekilde boyandı ki karanlıkta insanlar evlerini bulabilsin.

Ancak savaş bittikten sonra bu katı kurallar da rafa kaldırıldı ve insanlar yeniden ışığı içeri davet etmeye başladı. Ama gelin görün ki bu perde açıklığının asıl nedeni bu da değil. Sadece bir döneme ait bir zorunluluk ama bugünkü alışkanlığı tetikleyen esas şey değil.