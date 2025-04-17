Hollandalılar Evlerinde Neden Perde Kullanmıyor?
Eğer daha önce Hollanda sokaklarında yürüdüyseniz ya da orada geçen bir belgesel izlediyseniz mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Pencerelerin ardında perde yok ya da varsa bile sonuna kadar açık bırakılmış. Bu durum yabancı biri için başta biraz garip görünebilir çünkü çoğu kültürde mahremiyet önemli bir konudur. Ama işin ilginç yanı, bu perde meselesi Hollandalılar için bir alışkanlıktan öte. Üstelik tahmin edilen nedenlerin büyük kısmı doğru bile değil. Öyleyse perde takmama konusunun ardındaki gerçek hikayeye birlikte bakalım.
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Savaş döneminde Hollanda Alman işgali altındayken, ışık sızması kesinlikle yasaktı.
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"Perdeyi kapatmak gizli saklı işler çeviriyorsan olur, açık olanın saklayacak şeyi olmaz."
Günümüzde Hollandalıların çoğu perdeyi neden açık bıraktığını sorgulamıyor bile.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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