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Yaşam
TikTok'ta 321 Gün Boyunca Ölü Taklidi Yaparak Hollywood'a Giren Adam

TikTok'ta 321 Gün Boyunca Ölü Taklidi Yaparak Hollywood'a Giren Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 17:01

Her gün yeni bir trendin doğduğu TikTok’ta bu kez çok daha tuhaf ama bir o kadar da etkileyici bir hikayeye tanık oluyoruz. Josh Nalley isimli adam, sosyal medya platformunda tam 321 gün boyunca ölü taklidi yaptığı videolar paylaştı. Neden mi? Çünkü hayali, bir gün televizyonda ölü rolüyle boy göstermekti. Başardı ve sonunda gerçekten ölü taklidi yaparak kamera karşısına geçti! İşte detaylar...

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"Ben konuşamam ama hareketsiz yatabilirim." diyerek başladığı yolculuk onu CSI: Vegas setine taşıdı.

"Ben konuşamam ama hareketsiz yatabilirim." diyerek başladığı yolculuk onu CSI: Vegas setine taşıdı.

Josh’un hikâyesi, oyunculuk dünyasına dair ezberleri bozan cinsten. Ne yıllar süren oyunculuk eğitimi aldı ne de tanıdıklarını devreye soktu. O sadece TikTok’ta her gün yere uzandı, nefesini tuttu ve öldü. Tabii ki gerçek anlamda değil ama oldukça ikna edici şekilde. 

İlk başlarda nefes alışverişi görünüyordu, sahte kanı gerçekçilikten uzaktı ama 300’den fazla video sonrası neredeyse profesyonele dönüştü. Josh, kamera karşısında konuşmayı sevmese de 'ölü taklidi' konusunda kendini geliştirdiğini, artık sahte kana bile ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Peki bu fikir aklına nasıl geldi? Her şey bir acı sos videosuyla başladı...

Peki bu fikir aklına nasıl geldi? Her şey bir acı sos videosuyla başladı...

Josh Nalley bu sıra dışı fikri, TikTok’ta bir kadının acı soslar hakkında konuşarak çeşitli markalardan teklifler almasını izledikten sonra buldu. 'Madem insanlar bu şekilde ilgi görüyor, ben neden bir diziye ölü rolü yaparak girmeyeyim?' diye düşündü.

Her gün aynı kararlılıkla videolarını paylaşmaya devam etti ve sonunda CSI: Vegas yapım ekibinin dikkatini çekti. Ardından California’ya gitti ve hayalini kurduğu sahne gerçekleşti.

Role bu kadar hazır birini bulmak zor ama Josh zaten 321 gündür bu anı bekliyordu.

Role bu kadar hazır birini bulmak zor ama Josh zaten 321 gündür bu anı bekliyordu.

CSI: Vegas’ın yapımcısı Jason Tracey, Josh’un performansından oldukça etkilenmiş ve 'Ölü rolüne bu kadar hazır başka bir oyuncu bulmamız çok zor olurdu.' sözleriyle onu övmüş. Nalley, dizide yalnızca birkaç saniye görünüyor olsa da bu küçük rol, onun için büyük bir başarı anlamına geliyor. 

Üstelik şimdiden başka yapımlardan da benzer teklifler almaya başlamış bile. Artık hem restoran işleten bir adam, hem de rolüne profesyonel olarak devam eden biri. Kim bilir belki ileride bir gün onu kırmızı halıda da görürüz tabii bu kez ayakta dururken...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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