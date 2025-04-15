TikTok'ta 321 Gün Boyunca Ölü Taklidi Yaparak Hollywood'a Giren Adam
Her gün yeni bir trendin doğduğu TikTok’ta bu kez çok daha tuhaf ama bir o kadar da etkileyici bir hikayeye tanık oluyoruz. Josh Nalley isimli adam, sosyal medya platformunda tam 321 gün boyunca ölü taklidi yaptığı videolar paylaştı. Neden mi? Çünkü hayali, bir gün televizyonda ölü rolüyle boy göstermekti. Başardı ve sonunda gerçekten ölü taklidi yaparak kamera karşısına geçti! İşte detaylar...
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"Ben konuşamam ama hareketsiz yatabilirim." diyerek başladığı yolculuk onu CSI: Vegas setine taşıdı.
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Peki bu fikir aklına nasıl geldi? Her şey bir acı sos videosuyla başladı...
Role bu kadar hazır birini bulmak zor ama Josh zaten 321 gündür bu anı bekliyordu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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