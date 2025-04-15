TikTok'ta 321 Gün Boyunca Ölü Taklidi Yaparak Hollywood'a Giren Adam

Josh’un hikâyesi, oyunculuk dünyasına dair ezberleri bozan cinsten. Ne yıllar süren oyunculuk eğitimi aldı ne de tanıdıklarını devreye soktu. O sadece TikTok’ta her gün yere uzandı, nefesini tuttu ve öldü. Tabii ki gerçek anlamda değil ama oldukça ikna edici şekilde.

İlk başlarda nefes alışverişi görünüyordu, sahte kanı gerçekçilikten uzaktı ama 300’den fazla video sonrası neredeyse profesyonele dönüştü. Josh, kamera karşısında konuşmayı sevmese de 'ölü taklidi' konusunda kendini geliştirdiğini, artık sahte kana bile ihtiyaç duymadığını söylüyor.