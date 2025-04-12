Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?

Bill Gates; Hindistanlı yayıncı Raj Shamani ile yaptığı söyleşide, çocuklarının büyük bir servetle büyümediklerini ama çok iyi bir eğitim ve hayat fırsatına sahip olduklarını belirtiyor. Bu yüzden, devasa servetinin %99’undan fazlasını çocuklarına bırakmayacağını, çünkü bunun onlar için bir iyilik değil, bir engel olabileceğini dile getiriyor.

“Ben bu serveti bir hanedan kurmak için elde etmedim” diyen Gates, çocuklarının kendi yollarını çizmelerini istiyor ve Microsoft gibi bir şirketin mirasını devretme gibi bir derdi olmadığını açıkça ifade ediyor. Ona göre, aşırı zenginliğin gölgesinde büyüyen başarılar gerçek değil. Bu yüzden çocuklarının, kendi yetenekleriyle bir yere gelmesini istiyor.