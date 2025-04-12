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Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?

Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 14:32

Bill Gates'in serveti tam 101 milyar dolar civarında ama bu servetin büyük kısmı çocuklarına kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Gates, bu parayı bir aile imparatorluğu kurmak için değil, insanlık yararına harcamak istiyor. Üç çocuğunun her birine toplam servetinin %1’inden bile daha azını bırakacağını açıklayan Gates, bu kararın arkasında uzun süredir savunduğu bir felsefenin yattığını söylüyor. Çocuklarına sevgi ve fırsat verdiğini ama para vermenin onlara iyilik olmayacağını düşünüyor. Peki çocuklarına ne kadar düşüyor ve geri kalanı ne olacak?

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"Onlara her şeyi verdim ama milyarlarımı değil."

"Onlara her şeyi verdim ama milyarlarımı değil."

Bill Gates; Hindistanlı yayıncı Raj Shamani ile yaptığı söyleşide, çocuklarının büyük bir servetle büyümediklerini ama çok iyi bir eğitim ve hayat fırsatına sahip olduklarını belirtiyor. Bu yüzden, devasa servetinin %99’undan fazlasını çocuklarına bırakmayacağını, çünkü bunun onlar için bir iyilik değil, bir engel olabileceğini dile getiriyor. 

“Ben bu serveti bir hanedan kurmak için elde etmedim” diyen Gates, çocuklarının kendi yollarını çizmelerini istiyor ve Microsoft gibi bir şirketin mirasını devretme gibi bir derdi olmadığını açıkça ifade ediyor. Ona göre, aşırı zenginliğin gölgesinde büyüyen başarılar gerçek değil. Bu yüzden çocuklarının, kendi yetenekleriyle bir yere gelmesini istiyor.

Peki çocuklara ne kadar düşecek? Rakam şaşırtıcı derecede küçük.

Peki çocuklara ne kadar düşecek? Rakam şaşırtıcı derecede küçük.

Gates’in ifadesiyle, üç çocuğunun her biri servetin %1’inden bile azını alacak. Kabaca bir hesap yaparsak, 101 milyar dolarlık servetin %1’i yaklaşık 1 milyar dolar ediyor. Yani çocuk başına yaklaşık 300 ila 350 milyon dolar civarında bir miktar düşeceği tahmin ediliyor. Elbette bize göre hala devasa bir para ama Gates’in toplam varlığıyla kıyaslandığında oldukça mütevazı kalıyor. Mirasın geri kalan %99’luk kısmı ise çocuklara değil, çok daha büyük bir hedefe hizmet edecek yani insanlığın ortak geleceğine.

Bu servetin neredeyse tamamı nereye gidecek? Burada Bill & Melinda Gates Vakfı devreye giriyor.

Bu servetin neredeyse tamamı nereye gidecek? Burada Bill & Melinda Gates Vakfı devreye giriyor.

Gates’in uzun süredir dile getirdiği planı net, servetinin neredeyse tamamı Bill & Melinda Gates Vakfı’na aktarılacak. Hatta 2022 yılında 20 milyar doları tek seferde vakfa bağışlayarak bu planın ilk büyük adımını attı bile. Bu vakıf; sağlık hizmetlerinden eğitim projelerine, iklim inovasyonlarından yoksullukla mücadeleye kadar pek çok alanda küresel etki yaratmak için çalışıyor. 

Gates, yıllık harcamayı 2026’ya kadar 9 milyar dolara çıkarmayı planlıyor ve bu parayı dışarıdan yatırım almadan, kendi servetinden karşılamayı taahhüt ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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