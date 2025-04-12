Bill Gates Çocuklarına Ne Kadar Miras Bırakacağını Açıkladı: Geri Kalanı Ne Olacak?
Bill Gates'in serveti tam 101 milyar dolar civarında ama bu servetin büyük kısmı çocuklarına kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Gates, bu parayı bir aile imparatorluğu kurmak için değil, insanlık yararına harcamak istiyor. Üç çocuğunun her birine toplam servetinin %1’inden bile daha azını bırakacağını açıklayan Gates, bu kararın arkasında uzun süredir savunduğu bir felsefenin yattığını söylüyor. Çocuklarına sevgi ve fırsat verdiğini ama para vermenin onlara iyilik olmayacağını düşünüyor. Peki çocuklarına ne kadar düşüyor ve geri kalanı ne olacak?
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"Onlara her şeyi verdim ama milyarlarımı değil."
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Peki çocuklara ne kadar düşecek? Rakam şaşırtıcı derecede küçük.
Bu servetin neredeyse tamamı nereye gidecek? Burada Bill & Melinda Gates Vakfı devreye giriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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