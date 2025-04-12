Amerika'da Seçimlerin Hep Salı Günü Yapılmasının Ardındaki Neden
ABD seçimleri her zaman Kasım ayının ilk Pazartesinden sonraki Salı günü yapılır ama hiç düşündünüz mü neden? Bu tarih öyle rastgele seçilmiş değil, oldukça ilginç nedenlere dayanıyor. Özellikle de bugünün şartlarını değil, 1800’lü yılların Amerika’sını göz önüne alırsak her şey çok daha mantıklı gelmeye başlıyor. Üstelik mesele sadece tarihle de sınırlı değil; işin içinde tarım, din ve ulaşım gibi hayatın bizzat içinden sebepler var. Yani kulağa sıradan gelen bu gün, aslında geçmişin gündelik hayatına dair pek çok ipucu taşıyor.
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Modern şehirler henüz yokken, oy kullanma günü çiftçilerin takvimine göre belirlendi.
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Peki ya neden hafta içinden bir gün, hem de özellikle Salı günü seçildi?
“İyi ama neden doğrudan Kasım’ın ilk Salısı değil de ilk Pazartesinden sonraki Salısı?” derseniz, onun da dini bir sebebi var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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