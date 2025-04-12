Amerika'da Seçimlerin Hep Salı Günü Yapılmasının Ardındaki Neden

1845 yılında Kongre, ülke genelinde oy verme işlemi için sabit bir gün belirlemeye karar verdiğinde, bugünkü gibi hızlı ulaşım ve büyük şehirler yoktu. Nüfusun büyük çoğunluğu çiftçilikle uğraşıyor ve günlerini mevsimlere göre planlıyordu.

İlkbahar ve yaz ayları tarla işleriyle geçerken Kasım ayı hasatların bitmiş olduğu, havaların da henüz çok soğumadığı nispeten rahat bir dönemdi. İnsanlar at arabalarıyla ya da yürüyerek oy kullanacakları kasabalara gitmek zorundaydı, bu yüzden kışa kalmadan oy vermek mantıklıydı. Kasım ayı, seyahat için hem güvenli hem de pratikti.