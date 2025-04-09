Bilim İnsanları Nesli Tükenmiş Hayvanları Nasıl Geri Getiriyor?
Bilim İnsanları Nesli Tükenmiş Hayvanları Nasıl Geri Getiriyor?
Son zamanlarda 'Bu teknolojiyle yakında mamutları bile diriltirler' diyorsanız, o gelecek çoktan geldi bile. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenmiş olan Aenocyon dirus, yani meşhur 'ulu kurt' türünü geri getirdiğini açıkladı. Evet, Game of Thrones dizisindeki o dev kurtların ilham kaynağı olan tür artık tekrar hayatta! Üstelik bu gen düzenleme, klonlama ve eski DNA’ların kullanıldığı, uzun yıllardır sürdürülen titiz bir projenin meyvesi. Peki bu nasıl mümkün oldu?
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Genetik kopyalar değil, işlevsel birer “tarih öncesi kurt”: Ulu kurtlar geri döndü.
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Elde edilen embriyolar, büyük cins evcil köpeklerin rahmine transfer ediliyor ve yavrular burada doğuyor.
Klonlanmış kurtlar sadece doğmadı, büyüyorlar da ve bu sadece bir başlangıç.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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