Bilim İnsanları Nesli Tükenmiş Hayvanları Nasıl Geri Getiriyor?

Colossal, gri kurtların genetik yapısını 20 farklı düzenleme ile değiştirerek onları dire wolf görünümüne yaklaştırdı. İlk olarak, 13.000 yıllık bir diş ve 72.000 yıllık bir kafatasından elde edilen DNA ile Aenocyon dirus’un genetik haritası çıkarıldı. Sonra bu genetik yapı, gri kurt ve diğer köpekgillerin DNA’larıyla karşılaştırıldı.

Amaç; uzun ve kalın tüyler, geniş kafatası gibi ulu kurtlara özgü fiziksel özelliklerin genetik kodlarını bulmaktı. Bulunan 14 gen üzerinde yapılan düzenlemeler, özel olarak seçilen hücrelere aktarıldı, bu hücreler klonlandı.