Fil ve Balina Gibi Büyük Cüsseli Hayvanlarda Neden Daha Az Kanser Görülüyor?
Fil ve Balina Gibi Büyük Cüsseli Hayvanlarda Neden Daha Az Kanser Görülüyor?
Fillerin ya da balinaların kanser gibi ciddi hastalıklara bizden daha az yakalandığını duymak ilk başta biraz şaşırtıcı geliyor değil mi? Özellikle de onların bizden binlerce kat daha fazla hücreye sahip olduğunu düşündüğümüzde bu durum daha da garipleşiyor. “Bu nasıl olur?” diye soran bilim insanları, bu çelişkiye “Peto Paradoksu” adını vermişler. Paradoksun temelinde, hücre sayısı fazla olan canlılarda teorik olarak kansere yakalanma riskinin de daha yüksek olması gerektiği fikri var. Ancak veriler, gerçek hayatta bunun tam tersinin yaşandığını gösteriyor.
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Paradoksun adı nereden geliyor, kim fark etti ve neden bu kadar önemli?
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Aynı tür içinde risk artarken, türler arasında neden bu kural işlemiyor?
Peki bu dev canlılar nasıl başarıyor? Cevap genetik savunma sistemlerinde olabilir.
Hücre büyüklüğü ve metabolizma da bu işin bir parçası olabilir mi? Evet, hem de fazlasıyla.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Harika bir içerik, böyle içeriklerin daha çok gelmesi dileğiyle...
Bizim vucudumuz kanseri kendi kendine mi uretiyor amk, sanayi devriminden once kanser mi vardi? GDO, plastik, tarim ilaclari, paketli gidalar...
Çok güzel bir yazı