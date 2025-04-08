1977 yılında İngiliz epidemiyolog Richard Peto, kansere dair çok önemli ama gözden kaçan bir detayı fark etti. İnsanlar gibi büyük canlıların aslında kansere daha az yakalandığını ortaya koydu. Mesela bir balina, ortalama bir insanın yaklaşık bin katı kadar hücreye sahip ama buna rağmen kanser oranı çok daha düşük.

Teorik olarak daha çok hücre, daha fazla mutasyon ve daha yüksek kanser riski anlamına gelmeli. Fakat doğada durum böyle değil. Bu durum, özellikle insanlar gibi karmaşık ve uzun ömürlü canlılarda, vücudun kansere karşı gelişmiş mekanizmalar üretmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor.