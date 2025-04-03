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Soğuk Havalarda Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?

Soğuk Havalarda Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 15:04

Soğuk havalarda dışarı çıkmak zaten başlı başına bir mücadele ama bir de her yarım saatte bir tuvalet ihtiyacı eklenince iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Kalın kalın giyinmişken, kat kat kıyafetleri açıp kendini tuvalete atmak gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Hele ki mesane bu kadar hızlı dolmaya devam edince insan, 'Bende bir problem mi var?' diye düşünmeden edemiyor. Aslında hiç endişelenmenize gerek yok çünkü bu durum tamamen doğal ve vücudun verdiği bir hayatta kalma tepkisi. Şaşırtıcı ama bilimsel olarak da kanıtlanmış!

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Evet, soğuk hava gerçekten daha sık tuvalete çıkmanıza neden oluyor. Peki ama neden?

Evet, soğuk hava gerçekten daha sık tuvalete çıkmanıza neden oluyor. Peki ama neden?

Vücudun soğukla karşılaştığında yaptığı ilk şeylerden biri, ısı kaybını azaltmak için damarları büzmek. Bu sayede kan, kollar ve bacaklardan çekilip hayati organlara yönlendiriliyor. Yani vücut, önem sıralaması yapıyor diyebiliriz. Ama bu sırada dolaşımdaki kan miktarı arttığı için böbrekler daha fazla çalışmaya başlıyor. Sonuç? Daha fazla süzülen sıvı, daha sık dolan bir mesane ve elbette sık sık tuvalete gitme ihtiyacı...

Fakat bu durum sadece rahatsız edici değil, bazen ciddi bir şeyin habercisi de olabilir.

Fakat bu durum sadece rahatsız edici değil, bazen ciddi bir şeyin habercisi de olabilir.

Soğuk hava, vücutta yavaş yavaş ısı kaybına neden olurken, bu artan tuvalet ihtiyacı aslında yaklaşan hipoterminin ilk belirtilerinden biri olabilir. Eğer dışarıdaysanız ve bir anda daha sık idrara çıkmaya başladıysanız, vücut 'Ben üşümeye başladım, dikkat et!' diyor olabilir. 

Üşümeyle birlikte gelen sakarlık, anlamsız konuşmalar ya da halsizlik gibi belirtiler de varsa, işler ciddileşmiş demektir. Bu yüzden soğukta geçirilen sürelere dikkat etmek ve vücudun sinyallerini görmezden gelmemek gerekiyor.

"Az su içeyim de az tuvalete giderim." düşüncesi ise tahmin ettiğinden çok daha zararlı olabilir.

"Az su içeyim de az tuvalete giderim." düşüncesi ise tahmin ettiğinden çok daha zararlı olabilir.

Kışın pek terlemediğimiz için su kaybetmediğimizi zannederiz ama işin aslı hiç de öyle değil. Soğuk hava vücudu gizliden gizliye kurutur. Sürekli idrara çıkmak da bu kaybı daha da artırır. Eğer bu kaybınızı telafi etmezseniz, sadece baş ağrısı ve yorgunluk değil, idrar yolu enfeksiyonu gibi çok daha can sıkıcı sorunlar da kapıyı çalabilir. Yani çözüm suyu kısmakta değil, tam aksine suyu düzenli ve yeterince içmekte!

Soğuk havalarda sürekli tuvalete koşma halinin biraz can sıkıcı olduğunun farkındayız ancak aslında vücudumuzun bizi korumaya çalıştığını da unutmayalım.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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