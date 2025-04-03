Soğuk Havalarda Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?

Soğuk hava, vücutta yavaş yavaş ısı kaybına neden olurken, bu artan tuvalet ihtiyacı aslında yaklaşan hipoterminin ilk belirtilerinden biri olabilir. Eğer dışarıdaysanız ve bir anda daha sık idrara çıkmaya başladıysanız, vücut 'Ben üşümeye başladım, dikkat et!' diyor olabilir.

Üşümeyle birlikte gelen sakarlık, anlamsız konuşmalar ya da halsizlik gibi belirtiler de varsa, işler ciddileşmiş demektir. Bu yüzden soğukta geçirilen sürelere dikkat etmek ve vücudun sinyallerini görmezden gelmemek gerekiyor.