Soğuk Havalarda Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?
Soğuk Havalarda Neden Daha Sık Tuvalete Gideriz?
Soğuk havalarda dışarı çıkmak zaten başlı başına bir mücadele ama bir de her yarım saatte bir tuvalet ihtiyacı eklenince iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Kalın kalın giyinmişken, kat kat kıyafetleri açıp kendini tuvalete atmak gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Hele ki mesane bu kadar hızlı dolmaya devam edince insan, 'Bende bir problem mi var?' diye düşünmeden edemiyor. Aslında hiç endişelenmenize gerek yok çünkü bu durum tamamen doğal ve vücudun verdiği bir hayatta kalma tepkisi. Şaşırtıcı ama bilimsel olarak da kanıtlanmış!
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Evet, soğuk hava gerçekten daha sık tuvalete çıkmanıza neden oluyor. Peki ama neden?
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Fakat bu durum sadece rahatsız edici değil, bazen ciddi bir şeyin habercisi de olabilir.
"Az su içeyim de az tuvalete giderim." düşüncesi ise tahmin ettiğinden çok daha zararlı olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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