Bizdeki Ekmek Gibi: Asyalılar Neden Neredeyse Her Öğün Pirinç Tüketiyor?
Bizdeki Ekmek Gibi: Asyalılar Neden Neredeyse Her Öğün Pirinç Tüketiyor?
Asya mutfağı denince çoğumuzun aklına gelen ilk şey büyük ihtimalle bir tabak beyaz pirinç olur. Sadece yemeklerin yanında değil, tatlılarda, içeceklerde, hatta kutlamalarda bile pirinç başrolde yer alır. Bu kadar yaygın bir şekilde tüketilen bir besin olmasının elbette tek sebebi tadı değil. Çin gibi ülkelerde pirinç, sadece bir gıda değil aynı zamanda gelenek, tarih ve yaşam biçimiyle bütünleşmiş bir unsur.
Gelin detaylarına inelim...
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Her şey binlerce yıl önce, bir avuç pirinç tanesiyle başladı.
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Düşünün ki bir yemeği anlatırken, yanına hangi pirincin gideceği de konuşuluyor…
Pirinç sadece lezzetli ve geleneksel olduğu için değil aynı zamanda son derece pratik olduğu için de tercih ediliyor.
Peki, her gün pirinç yiyen bu insanlar nasıl hala fit kalabiliyor?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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