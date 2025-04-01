Bizdeki Ekmek Gibi: Asyalılar Neden Neredeyse Her Öğün Pirinç Tüketiyor?

Çin’de pirinç tarımı, M.Ö. 5.000’li yıllara kadar uzanıyor ve o dönemden bu yana yalnızca karnı doyurmakla kalmamış, bir uygarlığın gelişiminde temel taşı olmuş. Neolitik çağlardan itibaren bu besin, hem tarımsal devrimi tetiklemiş hem de nüfusun büyümesine ve toplumun istikrar kazanmasına yardımcı olmuş.

Ama pirinç sadece ekonomik bir rol oynamamış, eski dönemlerde dini ritüellerin ve toplumsal törenlerin de vazgeçilmezi haline gelmiş. Çin kültüründe bereketin, yaşamın ve doğurganlığın sembolü olan pirinç, zamanla neredeyse kutsal bir yere oturmuş.