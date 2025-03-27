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Her Gün Aldığı Kaloriyi İkiye Katlayan YouTuber'ın Akılalmaz Deneyi

Her Gün Aldığı Kaloriyi İkiye Katlayan YouTuber'ın Akılalmaz Deneyi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 10:29

Her gün iki kat fazla yemek yiyerek vücudunun sınırlarını zorlayan birini izlemek kulağa ilginç gelebilir. Ancak işin içine hem açlık krizi hem mide bulantısı girince işler pek eğlenceli olmuyor. Jared Baker, bu deneyde bir yandan açlıktan halsiz düşerken, diğer yandan tıka basa yemekten yoruldu. İlk gün sadece bir kaloriyle başlarken, son günlerde ne yiyeceğini bile görmek istemez hale geldi. Sonunda, yemeğin aslında hayatımızdaki yerini hiç düşünmediğimiz kadar derinlemesine sorguladı.

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Jared, deneyine oldukça uç bir fikirle başladı: İlk gün sadece 1 kalori.

Jared, deneyine oldukça uç bir fikirle başladı: İlk gün sadece 1 kalori.

Yani ne kahve içebileceği ne de bir ısırık ekmek yiyebileceği anlamına geliyordu. Hatta şunları bile söyledi: “Sade kahve bile içemem çünkü o bile 2 kaloriymiş.”

İlk gün menüsünde sadece birkaç gram marul vardı. Günlük enerjisi neredeyse sıfıra yakın olduğu için kendini bitkin hissetti ama yürüyüş yapmaktan da geri kalmadı. İlk günden 2.7 kilo vermesi ise şok ediciydi. Jared, 'Bu şekilde devam ederse gerçekten yok olup gideceğim' diyerek daha ikinci günden endişelerini dile getirdi.

İlk günler açlıkla baş etmeye çalışırken, ikinci haftaya doğru işler tersine döndü...

İlk günler açlıkla baş etmeye çalışırken, ikinci haftaya doğru işler tersine döndü...

Artık mesele aç kalmak değil, mideye ne kadar çok yiyecek sığdırabileceğiydi. Jared her gün iki kat daha fazla yemek yemeye çalışırken hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlanmaya başladı.

14. gün 8.192 kaloriyi yiyip üzerine yaklaşık 18 bin adım atan Jared, bu noktada neyin başarı neyin sınır ihlali olduğunu sorgulamaya başladı. “Yemeği yendin ama aynı zamanda yemek seni de yendi.” diyerek yaşadığı çelişkiyi anlattı.

İşin ilginci, başta çok istediği tüm o abur cuburlar artık tatsız, zorlayıcı ve mide bulandırıcı hale gelmişti. “Daha önce canımın çektiği şeyleri artık görmek bile istemiyorum.” diyerek duygularını paylaştı.

15. güne geldiğinde artık devam edemeyeceğini anladı.

15. güne geldiğinde artık devam edemeyeceğini anladı.

15. güne geldiğinde artık devam edemeyeceğini anladı. Önceki gün zorla yediği 8 bin kalorinin ardından 16 bin kaloriyi düşünmek bile rahatsız ediciydi. Jared, “Artık hayatımın kalorilerle yönetilmesinden bıktım.” diyerek challenge’ı bıraktığını duyurdu.

Yemekle olan ilişkisi tamamen değişmişti. “Bu deney beni hem aşırı açlığa hem de aşırı oburluğa zorladı. Hiçbirini tekrar yaşamak istemiyorum.” diyerek izleyicilerine bu tarz deneyleri kesinlikle tavsiye etmediğini söyledi.

Jared, bu 14 günlük süreçte toplamda 16.384 kalori tüketti, 166.770 adım attı ve 3.5 kilo verdi.

Jared, bu 14 günlük süreçte toplamda 16.384 kalori tüketti, 166.770 adım attı ve 3.5 kilo verdi.

Ancak en büyük kazanımı rakamlarda değil, farkındalığında saklıydı. Süreçte, yemeğin sadece enerji almakla ilgili olmadığını, aslında insanların birbiriyle bağ kurma biçimi olduğunu fark etti. “Sabah kahvesini birlikte içmenin ya da akşam yemeğinde sohbet etmenin değerini ancak bu kadar uzun süre mahrum kalınca anladım.” dedi.

Jared Baker’ın deneyinden çıkarılacak ders çok net... İster açlık ister oburluk olsun, aşırılığın sonunda vücut da zihin de iflas ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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