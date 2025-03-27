Her Gün Aldığı Kaloriyi İkiye Katlayan YouTuber'ın Akılalmaz Deneyi

Yani ne kahve içebileceği ne de bir ısırık ekmek yiyebileceği anlamına geliyordu. Hatta şunları bile söyledi: “Sade kahve bile içemem çünkü o bile 2 kaloriymiş.”

İlk gün menüsünde sadece birkaç gram marul vardı. Günlük enerjisi neredeyse sıfıra yakın olduğu için kendini bitkin hissetti ama yürüyüş yapmaktan da geri kalmadı. İlk günden 2.7 kilo vermesi ise şok ediciydi. Jared, 'Bu şekilde devam ederse gerçekten yok olup gideceğim' diyerek daha ikinci günden endişelerini dile getirdi.