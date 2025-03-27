Her Gün Aldığı Kaloriyi İkiye Katlayan YouTuber'ın Akılalmaz Deneyi
Her Gün Aldığı Kaloriyi İkiye Katlayan YouTuber'ın Akılalmaz Deneyi
Her gün iki kat fazla yemek yiyerek vücudunun sınırlarını zorlayan birini izlemek kulağa ilginç gelebilir. Ancak işin içine hem açlık krizi hem mide bulantısı girince işler pek eğlenceli olmuyor. Jared Baker, bu deneyde bir yandan açlıktan halsiz düşerken, diğer yandan tıka basa yemekten yoruldu. İlk gün sadece bir kaloriyle başlarken, son günlerde ne yiyeceğini bile görmek istemez hale geldi. Sonunda, yemeğin aslında hayatımızdaki yerini hiç düşünmediğimiz kadar derinlemesine sorguladı.
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Jared, deneyine oldukça uç bir fikirle başladı: İlk gün sadece 1 kalori.
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İlk günler açlıkla baş etmeye çalışırken, ikinci haftaya doğru işler tersine döndü...
15. güne geldiğinde artık devam edemeyeceğini anladı.
Jared, bu 14 günlük süreçte toplamda 16.384 kalori tüketti, 166.770 adım attı ve 3.5 kilo verdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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