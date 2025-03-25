Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
İlk bakışta beyin yakan, ikinci bakışta hala çözülmeyen, üçüncüde ise “Aaa meğer öyleymiş!” dedirten fotoğraflar… Perspektifin ne kadar kafa karıştırıcı olabileceğini kanıtlayan bu kareler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle paylaşılıyor. Özellikle ilk bakışta neyin nerede başlayıp nerede bittiğini anlayamamak, bu görselleri hem komik hem de şaşırtıcı kılıyor. Siz de gözlerinize güveniyorsanız, bu perspektif illüzyonlarına bir göz atın deriz. Aman dikkat, kafanız allak bullak olabilir!
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1. Yakışmış valla! 😂
2. Laptop'ın geri kalanı nerede? 😶
3. Fotoğrafla 5 dakikadır bakışıyoruz.
4. Türkiye'ye de böyle bir şey lazım!
5. Cuk oturmuş! 😂
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6. Kimin eli kimin cebinde lafının vücut bulmuş hali! 😂
7. Kediler ve durdukları garip yerler...
8. Diyecek söz bulamıyoruz! 😂
9. İki ayrı kare sandık... Sizde de durumlar öyle mi?
10. Şu fotoğrafı çözebilen varsa yorumlarda açıklasın lütfen!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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