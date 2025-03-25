Bebekken Yaşadığımız Şeyleri Neden Hatırlayamıyoruz?

Öğrenme şekli, bir nesnenin neye benzediğini ya da hangi davranışların hangi sonuçları doğurduğunu anlamayı sağlıyor. Yani bebek, annesinin yüzünü tanıyor ya da oyuncaklarının rengini ayırt edebiliyor.

Bu öğrenme türü, episodik yani olaylara dayalı hafızadan farklı çalışıyor ve bebeklerde daha erken aktif hale geliyor. Turk-Browne ve ekibi, şimdi bu anıların ne kadar süreyle dayanabildiğini araştırmak istiyor. Araştırmacılar, anıların bebeklikten yetişkinliğe kadar bir şekilde beynimizde kalmaya devam ettiğini ve sadece bilinçli erişimin mümkün olmadığını düşünüyorlar.

Yani belki de o ilk kez yürüdüğümüz an, annemizin bizi kucağına aldığı o sabah ya da bir oyuncakla kurduğumuz ilk bağ… Hepsi beynimizin bir köşesinde kodlanmış olabilir. Sadece hatırlamayı öğrenmemiz gerekiyor.