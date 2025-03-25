Bebekken Yaşadığımız Şeyleri Neden Hatırlayamıyoruz?
Bebekken Yaşadığımız Şeyleri Neden Hatırlayamıyoruz?
En erken hangi anınızı hatırlıyorsunuz? Belki anaokulundaki bir oyun, belki de ilk kez düşüp dizinizi kanattığınız o gün… Peki ya bebeklik? Koca bir boşluk. Oysa o dönemde yürümeyi, konuşmayı, insanlara güvenmeyi öğreniyoruz. Hayatımızın en kritik temelleri atılırken, neden hiçbirini hatırlamıyoruz? Bilim insanları bu sorunun peşine düştü ve bebek beyninin içine bakarak oldukça ilginç bulgulara ulaştılar.
İşte detaylar...
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Uzmanlar, insanların ilk birkaç yılı hatırlayamamasını uzun süredir “infant amnesia” yani bebeklik amnezisi olarak tanımlıyor.
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Yetişkinlerde bir anıyı anlatmak kolay: “Geçen yaz denize gitmiştik” gibi. Ancak bebeklerle durum biraz daha karmaşık.
Araştırmanın en dikkat çekici kısmı ise burası. Bebek beyni bir olayı ya da görüntüyü hatırlayabiliyor gibi görünüyor.
Daha önceki çalışmalar, bebeklerin çok erken yaşlarda “istatistiksel öğrenme” adı verilen bir yeteneğe sahip olduğunu göstermişti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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