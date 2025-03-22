Bill Gates’e Göre İş Görüşmesinde "Neden Sizi İşe Alalım?" Sorusuna Verilebilecek En Etkili Cevap
Bill Gates’e Göre İş Görüşmesinde "Neden Sizi İşe Alalım?" Sorusuna Verilebilecek En Etkili Cevap
İş görüşmeleri zaten yeterince stresliyken, bir de 'Neden seni işe alalım?' gibi zor sorularla karşılaşınca ne diyeceğimizi bilemeyebiliyoruz. Çünkü bu tek cümlelik soru, aslında yeteneklerinizi, kişiliğinizi ve şirkete olan katkınızı tek seferde göstermeyi bekliyor. Hatalı bir yanıt, görüşmeyi erkenden sonlandırabilir. Neyse ki bu soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini Bill Gates bizzat anlatmış. Ve vereceği cevap yalnızca teknik becerilere değil, insan ilişkilerine ve tutkuya da odaklanıyor.
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Bill Gates, 2020 yılında NBA yıldızı Stephen Curry ile yaptığı bir röportajda, Microsoft’ta yazılım mühendisi pozisyonu için görüşmeye alınıyormuş gibi örnek cevaplar verdi.
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Ardından, daha kişisel bir katman ekliyor:
Gates’in bir diğer cümlesi ise, işverenlerin duymayı en çok istediği türden:
Elbette herkes yazılım mühendisi değil. Ancak Gates’in yaklaşımı evrensel.
Peki siz daha önce bu soruya nasıl cevap vermiştiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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