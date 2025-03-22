Bill Gates’e Göre İş Görüşmesinde "Neden Sizi İşe Alalım?" Sorusuna Verilebilecek En Etkili Cevap

Ona sorulan sorulardan biri de buydu: “Neden seni işe alalım?”

Gates’in yanıtı oldukça netti:

“Yazdığım kodlara bakmalısınız. Aldığım derslerin çok ötesinde yazılım programları geliştiriyorum. Zamanla daha da iyi olduğumu düşünüyorum, bu yüzden ne kadar hırslı olduğuma dikkat edin.”

Cevabın ilk bölümünde Gates yalnızca yeteneğini değil, çaba ve azmini de gösteriyor. Sınıf ortamında öğrenilenlerin dışına çıkarak kendini geliştirdiğini ve teknolojiye duyduğu tutkuyu vurguluyor.