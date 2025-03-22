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Bill Gates’e Göre İş Görüşmesinde "Neden Sizi İşe Alalım?" Sorusuna Verilebilecek En Etkili Cevap

Bill Gates’e Göre İş Görüşmesinde "Neden Sizi İşe Alalım?" Sorusuna Verilebilecek En Etkili Cevap

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 14:43

İş görüşmeleri zaten yeterince stresliyken, bir de 'Neden seni işe alalım?' gibi zor sorularla karşılaşınca ne diyeceğimizi bilemeyebiliyoruz. Çünkü bu tek cümlelik soru, aslında yeteneklerinizi, kişiliğinizi ve şirkete olan katkınızı tek seferde göstermeyi bekliyor. Hatalı bir yanıt, görüşmeyi erkenden sonlandırabilir. Neyse ki bu soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini Bill Gates bizzat anlatmış. Ve vereceği cevap yalnızca teknik becerilere değil, insan ilişkilerine ve tutkuya da odaklanıyor.

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Bill Gates, 2020 yılında NBA yıldızı Stephen Curry ile yaptığı bir röportajda, Microsoft’ta yazılım mühendisi pozisyonu için görüşmeye alınıyormuş gibi örnek cevaplar verdi.

Bill Gates, 2020 yılında NBA yıldızı Stephen Curry ile yaptığı bir röportajda, Microsoft’ta yazılım mühendisi pozisyonu için görüşmeye alınıyormuş gibi örnek cevaplar verdi.

Ona sorulan sorulardan biri de buydu: “Neden seni işe alalım?”

Gates’in yanıtı oldukça netti:

“Yazdığım kodlara bakmalısınız. Aldığım derslerin çok ötesinde yazılım programları geliştiriyorum. Zamanla daha da iyi olduğumu düşünüyorum, bu yüzden ne kadar hırslı olduğuma dikkat edin.”

Cevabın ilk bölümünde Gates yalnızca yeteneğini değil, çaba ve azmini de gösteriyor. Sınıf ortamında öğrenilenlerin dışına çıkarak kendini geliştirdiğini ve teknolojiye duyduğu tutkuyu vurguluyor.

Ardından, daha kişisel bir katman ekliyor:

Ardından, daha kişisel bir katman ekliyor:

“İnsanlarla iyi çalışabildiğimi düşünüyorum. Kodlarını biraz sert eleştirebilirim ama genel olarak bir ekibin parçası olmayı severim.”

Bu cümle oldukça dikkat çekici. Gates, bir yandan takım çalışmasına yatkın olduğunu söylüyor, diğer yandan kendine özgü bir zayıflığı da dürüstçe kabul ediyor. Ama bu onu zayıf değil, güçlü ve kendinden emin gösteriyor. Kodu eleştiriyor çünkü kaliteli iş çıkarmak istiyor. Bu da onun sadece iş yapmadığını, yaptığı işe değer kattığını gösteriyor.

Üstelik bu yaklaşım hem liderlik özelliklerine işaret ediyor hem de açık fikirli ve birlikte çalışmaya istekli olduğunu ortaya koyuyor.

Gates’in bir diğer cümlesi ise, işverenlerin duymayı en çok istediği türden:

Gates’in bir diğer cümlesi ise, işverenlerin duymayı en çok istediği türden:

“Hırslı hedefleri severim. Geleceği nasıl öngörebileceğimizi düşünmeyi seviyorum. Yazılım harika bir şey ve ben bunun içinde olmak istiyorum.”

Bu sözler, şirketin geleceğine ve vizyonuna nasıl katkı sağlayacağını da gösteriyor. Gates burada yaptığı işi sevdiğini, gelişmeyi ve değişimi önemsediğini, kısacası sadece maaş için değil, gerçek bir tutkuyla işin içinde olmak istediğini vurguluyor.

Elbette herkes yazılım mühendisi değil. Ancak Gates’in yaklaşımı evrensel.

Elbette herkes yazılım mühendisi değil. Ancak Gates’in yaklaşımı evrensel.

Örneğin bir gazeteciyseniz, “Bugüne kadar yazdığım haberlerin çoğu okulda öğretilenden çok daha fazlasını içeriyor.” diyebilirsiniz. Veya bir tasarımcıysanız, “Yalnızca tasarım yapmakla kalmıyorum, markanın gelecekte nasıl algılanacağını da düşünüyorum.' diyebilirsiniz.

Önemli olan kendinize özgü becerilerinizi ve tutkularınızı, işi neden istediğinizle birlikte harmanlayarak gösterebilmek. Yani bu soruya hazırlanırken sadece “iyi bir çalışan” olduğunuzu değil, aynı zamanda takım oyuncusu, gelişime açık ve vizyon sahibi biri olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Gates’in de dediği gibi, tutkuyla yaptığınız şeyler sizi bir adım öne çıkarır.

Peki siz daha önce bu soruya nasıl cevap vermiştiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Peki siz daha önce bu soruya nasıl cevap vermiştiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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