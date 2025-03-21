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2024’ün En Kirli Şehirleri ve Ülkeleri Açıklandı: Neredeyse Hepsi Asya'da

2024’ün En Kirli Şehirleri ve Ülkeleri Açıklandı: Neredeyse Hepsi Asya'da

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 15:40

Hava kirliliği artık sadece uzak ülkelerin ya da dev sanayi şehirlerinin problemi değil. 2024 yılına ait veriler, nefes aldığımız havanın ne kadar tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. IQAir tarafından hazırlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu, bu yılın en kirli şehirlerini ve ülkelerini tüm çıplaklığıyla sıraladı. Çarpıcı olan ise, listedeki şehirlerin neredeyse tamamının Asya’da bulunması... Gelin listeye bakalım.

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Rapora göre, 2024’ün en kirli ülkeleri arasında Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ilk sıralarda yer alıyor.

Rapora göre, 2024’ün en kirli ülkeleri arasında Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ilk sıralarda yer alıyor.

Bu ülkelerdeki hava kirliliği seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği PM2.5 sınır değerinin 10 ila 15 katı üzerinde. Özellikle Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanında, en kirli 20 şehrin 13’üne ev sahipliği yapıyor.

Listenin zirvesindeki şehir ise Hindistan’dan Byrnihat. Bu şehir, sadece Hindistan’ın değil dünyanın da 2024’teki en kirli metropolü oldu. Onu yine Hindistan ve Pakistan’dan şehirler takip ediyor.

IQAir’in raporuna göre, sadece 7 ülke Dünya Sağlık Örgütü’nün PM2.5 kılavuz değerini karşıladı.

IQAir’in raporuna göre, sadece 7 ülke Dünya Sağlık Örgütü’nün PM2.5 kılavuz değerini karşıladı.

Bu ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, İzlanda gibi doğayla iç içe, düşük nüfuslu ülkeler öne çıkıyor. Ülkelerdeki hava kalitesi, sanayileşmenin düşük olması, çevreye duyarlı politikalar ve geniş yeşil alanlar sayesinde daha sürdürülebilir durumda.

Rapor, hava kirliliğinin sadece çevre sorunu değil, insan sağlığı için de en büyük çevresel tehdit olduğunu vurguluyor. Küresel nüfusun %99’u, DSÖ’nün önerdiği hava kalitesi standartlarının altında yaşıyor. Hava kirliliği, çocuklarda beş yaş altı ölümlerde en büyük ikinci risk faktörü. Ayrıca kronik solunum hastalıkları ve gelişim sorunları ile de doğrudan bağlantılı.

2024'ün en kirli şehirleri listesi ise böyle:

2024'ün en kirli şehirleri listesi ise böyle:

  • Byrnihat, Hindistan

  • Delhi, Hindistan

  • Karaganda, Kazakistan

  • Mullanpur, Hindistan

  • Lahor, Pakistan

  • Faridabad, Hindistan

  • N'Djamena, Çad

  • Loni, Hindistan

  • Yeni Delhi, Hindistan

  • Multan, Pakistan

Dünya genelinde ise 2024’te en temiz hava solunan şehirler arasında şunlar öne çıktı:

Dünya genelinde ise 2024’te en temiz hava solunan şehirler arasında şunlar öne çıktı:

  • Mayaguez, Porto Riko

  • Nieuwoudtville, Güney Afrika

  • Dexter, Oregon (ABD)

  • Haines, Alaska (ABD)

  • Chu, Kazakistan

  • Volcano, Hawaii (ABD)

  • Emu River, Avustralya

  • Kapaau, Hawaii (ABD)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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