2024’ün En Kirli Şehirleri ve Ülkeleri Açıklandı: Neredeyse Hepsi Asya'da
2024’ün En Kirli Şehirleri ve Ülkeleri Açıklandı: Neredeyse Hepsi Asya'da
Hava kirliliği artık sadece uzak ülkelerin ya da dev sanayi şehirlerinin problemi değil. 2024 yılına ait veriler, nefes aldığımız havanın ne kadar tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. IQAir tarafından hazırlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu, bu yılın en kirli şehirlerini ve ülkelerini tüm çıplaklığıyla sıraladı. Çarpıcı olan ise, listedeki şehirlerin neredeyse tamamının Asya’da bulunması... Gelin listeye bakalım.
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Rapora göre, 2024’ün en kirli ülkeleri arasında Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ilk sıralarda yer alıyor.
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IQAir’in raporuna göre, sadece 7 ülke Dünya Sağlık Örgütü’nün PM2.5 kılavuz değerini karşıladı.
2024'ün en kirli şehirleri listesi ise böyle:
Dünya genelinde ise 2024’te en temiz hava solunan şehirler arasında şunlar öne çıktı:
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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