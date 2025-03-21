2024’ün En Kirli Şehirleri ve Ülkeleri Açıklandı: Neredeyse Hepsi Asya'da

Bu ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, İzlanda gibi doğayla iç içe, düşük nüfuslu ülkeler öne çıkıyor. Ülkelerdeki hava kalitesi, sanayileşmenin düşük olması, çevreye duyarlı politikalar ve geniş yeşil alanlar sayesinde daha sürdürülebilir durumda.

Rapor, hava kirliliğinin sadece çevre sorunu değil, insan sağlığı için de en büyük çevresel tehdit olduğunu vurguluyor. Küresel nüfusun %99’u, DSÖ’nün önerdiği hava kalitesi standartlarının altında yaşıyor. Hava kirliliği, çocuklarda beş yaş altı ölümlerde en büyük ikinci risk faktörü. Ayrıca kronik solunum hastalıkları ve gelişim sorunları ile de doğrudan bağlantılı.