Son Zamanlarda TikTok'u Kasıp Kavuran "Havaalanı Teorisi" Nedir?

Trendin yayılmasını sağlayan isimlerden biri olan içerik üreticisi Michael DiCostanzo, bu teoriyi birçok kez test ettiğini söylüyor.

Kendi deneyimlerine göre bazı büyük havaalanlarında bile 15-20 dakika içinde kapıya ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak kendisi de bu yöntemi sadece eğlence amaçlı test ettiğini ve insanlara uçuş saatine bu kadar yakın bir zamanda havaalanına gitmelerini önermediğini söylüyor.