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Son Zamanlarda TikTok'u Kasıp Kavuran "Havaalanı Teorisi" Nedir?

Son Zamanlarda TikTok'u Kasıp Kavuran "Havaalanı Teorisi" Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 10:41

Havaalanına gitmeden önce bilet kontrolü, valiz teslimi ve güvenlik sırası derken uzun bir bekleyiş süreci başlar. Çoğu insan, uçuşundan en az 2-3 saat önce havaalanında olmayı tercih eder. Ancak TikTok’ta popülerleşen 'Havaalanı Teorisi', bu sürenin tamamen gereksiz olduğunu iddia ediyor. Bu teoriye göre, uçuş saatine sadece 15-20 dakika kala havaalanına gitmek yeterli ve böylece boşuna vakit kaybetmemiş oluyorsunuz. Kulağa zaman kazandıran bir “seyahat hilesi” gibi gelse de uygulayanların bir kısmı uçağa son saniyede yetişirken, bazıları kaçırdığı uçuşu üzülerek izlemek zorunda kalıyor.

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TikTok’ta viral olan bu teori, havaalanlarında sanıldığından daha az yoğunluk olduğunu ve insanların gereksiz yere erken geldiğini iddia ediyor.

TikTok’ta viral olan bu teori, havaalanlarında sanıldığından daha az yoğunluk olduğunu ve insanların gereksiz yere erken geldiğini iddia ediyor.

Trendin yayılmasını sağlayan isimlerden biri olan içerik üreticisi Michael DiCostanzo, bu teoriyi birçok kez test ettiğini söylüyor.

Kendi deneyimlerine göre bazı büyük havaalanlarında bile 15-20 dakika içinde kapıya ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak kendisi de bu yöntemi sadece eğlence amaçlı test ettiğini ve insanlara uçuş saatine bu kadar yakın bir zamanda havaalanına gitmelerini önermediğini söylüyor.

Çoğu yolcu için havaalanında saatlerce beklemek sıkıcı ve zaman kaybı gibi görünüyor

Çoğu yolcu için havaalanında saatlerce beklemek sıkıcı ve zaman kaybı gibi görünüyor

Özellikle tatilden dönenler için son birkaç saatlerini havaalanında geçirmek yerine daha verimli kullanmak çok daha cazip bir fikir olabilir. Air New Zealand’ın havaalanları genel müdürü Kate Boyer, birçok yolcunun havaalanına erken gitmek istememesinin sebebini “uçuştan önce biraz daha fazla özgür zaman kazanmak” olarak açıklıyor. 

Ancak bu teorinin sadece belirli koşullarda işe yarayabileceğini ve herkesin uygulaması için güvenilir olmadığını da ekliyor. Havaalanı Teorisi’ni test eden bazı yolcular başarıyla uçaklarına yetiştiklerini söylese de bu riskli taktik nedeniyle uçuşlarını kaçıran insanlar da var.

Özellikle bagaj teslimi olan yolcular için bu teori neredeyse imkansız.

Özellikle bagaj teslimi olan yolcular için bu teori neredeyse imkansız.

Çünkü birçok hava yolu şirketi, check-in işlemlerini iç hat uçuşlarından en az 45 dakika, dış hat uçuşlarından ise en az 60 dakika önce kapatıyor. Bu trendi test eden bazı yolcular uçaklarına son saniyede yetişirken, diğerleri uçuşlarını kaçırdı ve bilet ücretlerini kaybetti. Bu teorinin işlemediği durumlar arasında şunlar var:

Bagaj teslimi yapacak yolcular için süre yeterli olmayabilir. Check-in işlemleri kapandığında, valiziniz uçağa alınmaz ve siz de biniş hakkınızı kaybedersiniz. Havaalanındaki güvenlik kontrolleri her zaman öngörülemeyebilir. Beklenmedik yoğunluklar, ek güvenlik kontrolleri ve uzun sıralar zaman kaybettirebilir. Ayrıca kapı değişiklikleri, geç gelen pasaport kontrolleri veya ek prosedürler uçuşu kaçırmanıza neden olabilir.

Bazı TikTok kullanıcıları, havaalanı teorisini denemeye çalışıp uçuşlarını kaçırdıklarını anlatarak diğer yolcuları uyarıyor.

Bazı TikTok kullanıcıları, havaalanı teorisini denemeye çalışıp uçuşlarını kaçırdıklarını anlatarak diğer yolcuları uyarıyor.

Bazı yolcular bu trendin gerçek bir kâbusa dönüşebileceğini söylüyor. Deneyenlerden biri, güvenlik kontrolünde sıkışıp kaldığını ve kapıya yetişemediğini belirtirken, bir diğeri güvenlik sırasını öne geçerek aşmaya çalışırken utanç verici bir durumda kaldığını anlatıyor.

Havaalanı Teorisi kulağa 'seyahat hilesi' gibi gelse de riskleri avantajlarından çok daha fazla. Bazı yolcular bu yöntemi belirli koşullarda başarıyla uyguladıklarını iddia etse de çoğu uzman ve hava yolu şirketi uçuş saatine en az 1-2 saat kala havaalanında olmanın hala en güvenli yöntem olduğunu söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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