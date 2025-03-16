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Havayolu Şirketi Yeni Düzenlemeye Geçiyor: Güney Kore'deki Uçaklarda Powerbank Kullanımı Artık Yasak!

Havayolu Şirketi Yeni Düzenlemeye Geçiyor: Güney Kore'deki Uçaklarda Powerbank Kullanımı Artık Yasak!

Güney Kore Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 19:37

Son zamanlarda havacılık güvenliği konusunda önemli bir konu haline gelen powerbank'ler, özellikle son bir olayla birlikte tekrardan gündeme geldi. Güney Kore'deki bir uçakta yolculardan birinin taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Kimse zarar görmeden yangın söndürüldü ve herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay sonrasında birçok havayolu şirketi, uçaklarda powerbank taşımayla ilgili daha sıkı kurallar uygulamaya karar verdi. Dünya genelindeki havacılık otoriteleri de artık powerbank'lerin taşınmasıyla ilgili daha net düzenlemeler getirmeye başladı.

İşte detaylar...

Kaynak: Sputnik

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Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yaşanan trajik bir olay sonrası emsal bir karar alındı.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yaşanan trajik bir olay sonrası emsal bir karar alındı.

Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda, Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında bir yolcunun taşıdığı powerbank'in tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve uçaktaki 169 yolcu ile 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olay sonrasında havacılık sektöründe büyük bir güvenlik endişesi yarattı. Powerbank'lerin uçaklara alınması ve taşınması konusunda ilk kez yasak getirilmesine karar verildi.

Koltuk üstü bagajlarda taşınması yasaklandı.

Koltuk üstü bagajlarda taşınması yasaklandı.

Sputnik'in haberine göre, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı. Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini sadece el bagajlarında taşıyabileceğini ve uçuş sırasında kullanımının tamamen yasak olduğunu açıkladı.

Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere birçok Asya havayolu şirketi tarafından da hayata geçirilmeye başlandı.

Uçaklarda Yasak Olan Powerbank'ler

Uçaklarda Yasak Olan Powerbank'ler

Dünya genelindeki havacılık otoriteleri, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için şu kriterleri belirledi:

  • 100 Wh'ye kadar olan powerbank'ler, el bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanılmasına izin verilir.

  • 100 Wh ile 300 Wh arasında olan powerbank'ler yalnızca el bagajında taşınabilir, ancak çoğu havayolu, bu tür cihazların sayısını bir adede sınırlayabilir ve uçuş sırasında kullanılmasına izin vermez.

  • 300 Wh'yi aşan powerbank'ler, genellikle uçaklarda taşınması yasak olan cihazlar arasında yer alır. Bu tür powerbank'ler, tehlikeli madde sınıfında kabul edilir ve sadece kargo bölümünde taşınabilir. Ancak çoğu havayolu, bu tür cihazları taşımayı tamamen yasaklamaktadır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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