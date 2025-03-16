Havayolu Şirketi Yeni Düzenlemeye Geçiyor: Güney Kore'deki Uçaklarda Powerbank Kullanımı Artık Yasak!

Son zamanlarda havacılık güvenliği konusunda önemli bir konu haline gelen powerbank'ler, özellikle son bir olayla birlikte tekrardan gündeme geldi. Güney Kore'deki bir uçakta yolculardan birinin taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Kimse zarar görmeden yangın söndürüldü ve herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay sonrasında birçok havayolu şirketi, uçaklarda powerbank taşımayla ilgili daha sıkı kurallar uygulamaya karar verdi. Dünya genelindeki havacılık otoriteleri de artık powerbank'lerin taşınmasıyla ilgili daha net düzenlemeler getirmeye başladı.

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Kaynak: Sputnik