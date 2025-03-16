Havayolu Şirketi Yeni Düzenlemeye Geçiyor: Güney Kore'deki Uçaklarda Powerbank Kullanımı Artık Yasak!
Havayolu Şirketi Yeni Düzenlemeye Geçiyor: Güney Kore'deki Uçaklarda Powerbank Kullanımı Artık Yasak!
Son zamanlarda havacılık güvenliği konusunda önemli bir konu haline gelen powerbank'ler, özellikle son bir olayla birlikte tekrardan gündeme geldi. Güney Kore'deki bir uçakta yolculardan birinin taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Kimse zarar görmeden yangın söndürüldü ve herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay sonrasında birçok havayolu şirketi, uçaklarda powerbank taşımayla ilgili daha sıkı kurallar uygulamaya karar verdi. Dünya genelindeki havacılık otoriteleri de artık powerbank'lerin taşınmasıyla ilgili daha net düzenlemeler getirmeye başladı.
İşte detaylar...
Kaynak: Sputnik
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Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yaşanan trajik bir olay sonrası emsal bir karar alındı.
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Koltuk üstü bagajlarda taşınması yasaklandı.
Uçaklarda Yasak Olan Powerbank'ler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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