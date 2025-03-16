Düğün Günü Nişanlısı Tarafından Darp Edilen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi
Düğün Günü Nişanlısı Tarafından Darp Edilen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi
Carolyn isimli bir kadın, uzun zamandır sevgili olduğu Wayne isimli bir adamla dünyaevine girme hazırlığı yapıyordu. Bir süredir mutlu olduğu sevgililik sürecinde Wayne'in gerçek yüzünü göremeyen Carolyn, düğün günü geldiğinde korkunç bir olayla yüzleşti.
Kıskançlık krizi yüzünden düğün günü Carolyn'i darp eden Wayne, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında Carolyn, ilişki içerisinde yaşadığı diğer psikolojik şiddetleri tek tek anlattı.
Gelin, beraber bakalım...
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Kadına şiddet dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi.
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Carolyn de kadına şiddet mağdurlarından sadece bir tanesi. Üstelik evlenmelerine saatler kala, kocası tarafından darp edildi.
Sonrasında kocası, Carolyn'nin düğünde erkek bir çocukluk arkadaşıyla dans etmesi üzerine vurup dudak dolgusunu patlattı ve yüzünde deformelere sebep oldu.
"Wayne neredeyse her gün bana kötü davranıyordu. Yüzüme tükürür, makyajımı bozmak için elini yüzüme sürerdi. Saç kaynaklarımı koparırdı. Bana aşağılayıcı sözler söylerdi."
"Sessiz sakin bir bekarlığa veda yaptım, iki arkadaşımla Essex’te bir gece geçirdim ama Wayne beni bütün gece taciz etti ve odada erkek olmadığından emin olması için otel odamın videosunu çekmemi istedi."
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"Artık annem her gün beni arayıp iyi olup olmadığımı kontrol ediyordu. Bana yardım almam için yalvarıyordu."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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