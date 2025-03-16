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Düğün Günü Nişanlısı Tarafından Darp Edilen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Düğün Günü Nişanlısı Tarafından Darp Edilen Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Düğün Kadına Şiddet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 18:52

Carolyn isimli bir kadın, uzun zamandır sevgili olduğu Wayne isimli bir adamla dünyaevine girme hazırlığı yapıyordu. Bir süredir mutlu olduğu sevgililik sürecinde Wayne'in gerçek yüzünü göremeyen Carolyn, düğün günü geldiğinde korkunç bir olayla yüzleşti.

Kıskançlık krizi yüzünden düğün günü Carolyn'i darp eden Wayne, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında Carolyn, ilişki içerisinde yaşadığı diğer psikolojik şiddetleri tek tek anlattı.

Gelin, beraber bakalım...

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Kadına şiddet dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi.

Kadına şiddet dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi.

Her ne kadar sesimizi çıkarabilsek de ataerkinin sebep olduğu tahribatı önleyemiyoruz. Bu nedenle hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında iç burkan kadın cinayetleri yaşanıyor.

Carolyn de kadına şiddet mağdurlarından sadece bir tanesi. Üstelik evlenmelerine saatler kala, kocası tarafından darp edildi.

Carolyn de kadına şiddet mağdurlarından sadece bir tanesi. Üstelik evlenmelerine saatler kala, kocası tarafından darp edildi.

Saplantılı nişanlısı tarafından neredeyse iki yıl boyunca takip cihazı ile gizli gizli takip edilen Carolyn, nişanlılık sürecinde 2 yıl boyunca eve kilitlendi.

Düğün hazırlıkları için Carolyn, tek başına otele gitti, kocasının kıskançlığı yüzünden şiddete maruz kaldı.

Sonrasında kocası, Carolyn'nin düğünde erkek bir çocukluk arkadaşıyla dans etmesi üzerine vurup dudak dolgusunu patlattı ve yüzünde deformelere sebep oldu.

Sonrasında kocası, Carolyn'nin düğünde erkek bir çocukluk arkadaşıyla dans etmesi üzerine vurup dudak dolgusunu patlattı ve yüzünde deformelere sebep oldu.

Evdeki makyaj malzemelerine de 'tükürüp' parçalayan adam, bu makyaj malzemelerinin 'diğer erkeklere güzel görünmek için kullanıldığını' söyleyerek hakaretler savurdu.

"Wayne neredeyse her gün bana kötü davranıyordu. Yüzüme tükürür, makyajımı bozmak için elini yüzüme sürerdi. Saç kaynaklarımı koparırdı. Bana aşağılayıcı sözler söylerdi."

"Wayne neredeyse her gün bana kötü davranıyordu. Yüzüme tükürür, makyajımı bozmak için elini yüzüme sürerdi. Saç kaynaklarımı koparırdı. Bana aşağılayıcı sözler söylerdi."

'Bazen dudak dolgusu yaptırırdım ve o da dudaklarımı ezerek patlatırdı, bu da dayanılmaz bir acı verirdi.  

'Elini kaldırır, ben refleks olarak irkildiğimde ise vuracağını sanıp korktuğumu görerek kahkaha atardı.'

"Sessiz sakin bir bekarlığa veda yaptım, iki arkadaşımla Essex’te bir gece geçirdim ama Wayne beni bütün gece taciz etti ve odada erkek olmadığından emin olması için otel odamın videosunu çekmemi istedi."

"Sessiz sakin bir bekarlığa veda yaptım, iki arkadaşımla Essex’te bir gece geçirdim ama Wayne beni bütün gece taciz etti ve odada erkek olmadığından emin olması için otel odamın videosunu çekmemi istedi."

'Wayne düğün gecemizde çılgına dönüp bana saldırdı, boğazımı sıktı.'

''Bunu hak ettiğimi' söyledi ve artık ben de buna inanıyordum. Kendimi tamamen değersiz hissediyordum.'

Carolyn, evlendiklerinde her şeyin düzeleceğini umuyordu ama bu boşunaydı.

'İşe giderken beni evde kilitliyor, bir teslimat olursa pencereyi açarak almak zorunda kalıyordum.'

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"Artık annem her gün beni arayıp iyi olup olmadığımı kontrol ediyordu. Bana yardım almam için yalvarıyordu."

"Artık annem her gün beni arayıp iyi olup olmadığımı kontrol ediyordu. Bana yardım almam için yalvarıyordu."

'Birkaç kez ondan ayrıldım ama o beni ya da annemi öldürmekle tehdit ediyordu, bu yüzden her defasında geri dönmek zorunda kaldım. Tuzağa düşmüştüm.'

Şu anda eski nişanlısı hapiste, 5 sene hapis cezasına çarptırıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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