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Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 00:21

Dövme birçok kişi için bir sanat dalı olsa da, bazıları estetikten oldukça uzak olup adeta göz yoruyor. Öyle ki, bu dövmeleri görenler uzun uzun hayatı sorgulayabiliyor. Pek çok kişi 'Acaba hangi dövmeyi yaptırsam?' diye düşünürken, birazdan göreceğiniz örnekler sizi dövme yaptırmaktan vazgeçirebilir!  

Hazırsanız, başlayalım...

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1. "Kuzenimin son dövmesi"

1. "Kuzenimin son dövmesi"

Kuzeninin kolunda neden 'ilgisiz' yazıyor peki?

2. "Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor"

2. "Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor"

Evet, biz de nereden başlayacağımızı bilemedik!

3. "Mahallemdeki yeni dövmeci"

3. "Mahallemdeki yeni dövmeci"

Sanırsak bu dövme son zamanlarda gördüklerimizin en kötüsü falan...

4. "Müşterim yaptığım dövmeden pek memnun olmadı"

4. "Müşterim yaptığım dövmeden pek memnun olmadı"

Acaba neden?

5. "Kendi kişisel dövmem"

5. "Kendi kişisel dövmem"

Pek gerek yokmuş gibi ya...

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6. "10/10 bir dövme oldu"

6. "10/10 bir dövme oldu"

Yani, göz yoruculuğunu saymazsak.

7. "Sırt dövmelerimizi gösteriyormuşuz..."

7. "Sırt dövmelerimizi gösteriyormuşuz..."

Sırt nerede?

8. "Facebook'ta gördüm"

8. "Facebook'ta gördüm"

'Can acıtıcı görünüyor...'

9. "Arkadaşım büyük bir heyecanla yaptırdığı dövmeyi paylaştı..."

9. "Arkadaşım büyük bir heyecanla yaptırdığı dövmeyi paylaştı..."

Bu 'şaheser' epey sinirlerimizi hoplattı ama...

10. "Snapchat bildirimiyle 6 yıl önce bu dövmeyi yaptırdığımı hatırladım"

10. "Snapchat bildirimiyle 6 yıl önce bu dövmeyi yaptırdığımı hatırladım"

Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

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11. Biz de seviyoruz ama...

11. Biz de seviyoruz ama...

Dövmesini yaptırmıyoruz!

12. Yok artık!

12. Yok artık!

'Bu dövmenin deneysel olduğuna inanmak istiyorum'

13. "Bu dövmeyi yaptırmak yaklaşık 4 saat sürmüş"

13. "Bu dövmeyi yaptırmak yaklaşık 4 saat sürmüş"

İnsan inanmak istemiyor...

14. Yaratıcı!

14. Yaratıcı!

Saç ektirme fiyatlarını gördükten sonra son durum...

15. "Kedi fobim oluştu"

15. "Kedi fobim oluştu"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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