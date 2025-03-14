Restoranların "Menü Aldatmacası": Müşteriler Daha Fazla Harcasın Diye Bu Taktiği Uyguluyorlar

Günümüz ekonomik koşullarında bir işletme sahibi olmak oldukça zor. Bu nedenle, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında birçok restoran, müşterileri daha fazla para harcamaya teşvik etmek için farklı 'taktikler' uyguluyor.

Sonuçta, restoran sahipleri müşterilerin memnun bir şekilde restorandan ayrılmalarını ister. Hangi restorana giderseniz gidin, bu durum değişmez. Ancak, pahalı olarak nitelendirilebilecek işletmeler müşterilerin harcadıkları parayı fark etmemeleri için bazı küçük ama etkili yöntemler kullanıyor.

Hadi gelin, bunlara birlikte göz atalım...