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Restoranların "Menü Aldatmacası": Müşteriler Daha Fazla Harcasın Diye Bu Taktiği Uyguluyorlar

Restoranların "Menü Aldatmacası": Müşteriler Daha Fazla Harcasın Diye Bu Taktiği Uyguluyorlar

Restoran
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 22:24

Günümüz ekonomik koşullarında bir işletme sahibi olmak oldukça zor. Bu nedenle, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında birçok restoran, müşterileri daha fazla para harcamaya teşvik etmek için farklı 'taktikler' uyguluyor. 

Sonuçta, restoran sahipleri müşterilerin memnun bir şekilde restorandan ayrılmalarını ister. Hangi restorana giderseniz gidin, bu durum değişmez. Ancak, pahalı olarak nitelendirilebilecek işletmeler müşterilerin harcadıkları parayı fark etmemeleri için bazı küçük ama etkili yöntemler kullanıyor. 

Hadi gelin, bunlara birlikte göz atalım...

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Ailenizle ya da bir arkadaşınızla restorana gitmişsinizdir. İçinizden biri "Ne kadar da çok para harcamışız" bugün diyerek serzenişte bile bulunmuştur.

Ailenizle ya da bir arkadaşınızla restorana gitmişsinizdir. İçinizden biri "Ne kadar da çok para harcamışız" bugün diyerek serzenişte bile bulunmuştur.

Peki restoranların müşterileri daha çok para harcamaya teşvik etmek için yaptığı ufak 'kurnazlıkları' biliyor musunuz? Delish'in 'menü psikolojisi' olarak adlandırdığı bu durum, aç olan müşterileri genellikle yemeklere daha fazla para harcatmalarını sağlıyor.

"Nasıl?" dediğinizi duyar gibiyiz! Aslına bakarsanız restoranların birçoğu, ne olursa olsun müşterilerin mutlu bir şekilde ayrılmasını amaçlıyor.

"Nasıl?" dediğinizi duyar gibiyiz! Aslına bakarsanız restoranların birçoğu, ne olursa olsun müşterilerin mutlu bir şekilde ayrılmasını amaçlıyor.

'Mutlu' hissetmeleri için de müşterilerin çok fazla para harcadığını hissettirmemek gerekiyor. USC öğretim görevlisi Dr. Jason Buhle, menülerin bir çeşit 'reklam biçimi' olduğunu da vurguluyor.

İlk olarak menülerde Türk Lirası simgesi ya da "TL" ibarelerinin bulunmadığına denk gelmişsinizdir. Restoranlar bu taktikle aslında parayı değil müşterinin "açlığını" önceliyor.

İlk olarak menülerde Türk Lirası simgesi ya da "TL" ibarelerinin bulunmadığına denk gelmişsinizdir. Restoranlar bu taktikle aslında parayı değil müşterinin "açlığını" önceliyor.

Delish'e göre bir restoran, bir müşteriyi istediğinden daha fazla harcamaya teşvik ederse, müşteri aşırı yiyebilir ya da yiyecek veya para israfı konusunda kötü hissedebilir. Eğer gelen menüdeki fiyatlar, müşterinin beklediğinden yüksekse bir dahaki sefere restoran seçerken bu olumsuz izlenimi mutlaka göz önünde bulunduracaktır.

Bu nedenle menülerde TL ibaresi göremeyebilirsiniz.

Restoranlar, en pahalı yemekleri farklı bir yazı tipinde yazabilirler.

Restoranlar, en pahalı yemekleri farklı bir yazı tipinde yazabilirler.

Ayrıca 'öncelik etkisi' sebebiyle bu ürünleri menünün en üstüne yerleştirebilirler. Delish'e göre aç olan müşteriler, listenin sadece üstünü okuyacak, geri kalanına bakmayacak.

Şunu da söylemeden geçmeyelim: İlginç yemek isimlerine de dikkat edelim. Her ne kadar yüzümüzü güldürse de cüzdanımızı üzebilir.

Şunu da söylemeden geçmeyelim: İlginç yemek isimlerine de dikkat edelim. Her ne kadar yüzümüzü güldürse de cüzdanımızı üzebilir.

Kedi batmaz, çükündür, analı kızlı gibi pek 'sempatik' yemek isimleri görsek de bu tarz yemekler genellikle uzun süredir satılmayan yemeklerin biraz daha süslenmiş hali olarak karşınıza çıkabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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