Restoranların "Menü Aldatmacası": Müşteriler Daha Fazla Harcasın Diye Bu Taktiği Uyguluyorlar
Restoranların "Menü Aldatmacası": Müşteriler Daha Fazla Harcasın Diye Bu Taktiği Uyguluyorlar
Günümüz ekonomik koşullarında bir işletme sahibi olmak oldukça zor. Bu nedenle, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında birçok restoran, müşterileri daha fazla para harcamaya teşvik etmek için farklı 'taktikler' uyguluyor.
Sonuçta, restoran sahipleri müşterilerin memnun bir şekilde restorandan ayrılmalarını ister. Hangi restorana giderseniz gidin, bu durum değişmez. Ancak, pahalı olarak nitelendirilebilecek işletmeler müşterilerin harcadıkları parayı fark etmemeleri için bazı küçük ama etkili yöntemler kullanıyor.
Hadi gelin, bunlara birlikte göz atalım...
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Ailenizle ya da bir arkadaşınızla restorana gitmişsinizdir. İçinizden biri "Ne kadar da çok para harcamışız" bugün diyerek serzenişte bile bulunmuştur.
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"Nasıl?" dediğinizi duyar gibiyiz! Aslına bakarsanız restoranların birçoğu, ne olursa olsun müşterilerin mutlu bir şekilde ayrılmasını amaçlıyor.
İlk olarak menülerde Türk Lirası simgesi ya da "TL" ibarelerinin bulunmadığına denk gelmişsinizdir. Restoranlar bu taktikle aslında parayı değil müşterinin "açlığını" önceliyor.
Restoranlar, en pahalı yemekleri farklı bir yazı tipinde yazabilirler.
Şunu da söylemeden geçmeyelim: İlginç yemek isimlerine de dikkat edelim. Her ne kadar yüzümüzü güldürse de cüzdanımızı üzebilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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