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Shazam'dan Yeni Güncelleme: Artık Manuel Olarak Şarkı Eklemeye Gerek Kalmayacak

Shazam'dan Yeni Güncelleme: Artık Manuel Olarak Şarkı Eklemeye Gerek Kalmayacak

Shazam Apple
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 21:26

2002 yılında hayatımıza giren Shazam uygulaması, 2018'den bu yana Apple cihazlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Uygulama sayesinde herhangi bir yerde duyduğumuz şarkıyı saniyeler içinde tanımayabiliyoruz.

Şarkıyı tanımladıktan sonra Shazam uygulamasına girip manuel bir şekilde müziği herhangi bir müzik uygulamasına ekliyorduk. Son güncellemeden sonra bu artık manuel olarak gerçekleşmeyecek. Tanımladığınız şarkılar otomatik olarak Spotify ve Apple Music'e senkronize olacak.

Detaylar, içeriğin devamında.

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Shazam uygulaması, uzun bir süredir Apple aygıtlarına entegre bir şekilde çalışıyordu.

Shazam uygulaması, uzun bir süredir Apple aygıtlarına entegre bir şekilde çalışıyordu.

Müzikleri tanımaya yarayan Shazam, ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürülmüştü. 2018 yılından bu yana ise Apple aygıtlarına 'saptanmış' olarak geliyor.

Kullanıcılar, öncelikle Shazam ikonuna tıklayarak yakın bir yerde çalan müziği birkaç saniyeliğine dinletip parçanın ismine ulaşabiliyorlardı.

Kullanıcılar, öncelikle Shazam ikonuna tıklayarak yakın bir yerde çalan müziği birkaç saniyeliğine dinletip parçanın ismine ulaşabiliyorlardı.

Ardından uygulamaya tıklayıp kullandıkları müzik uygulamalarına entegre edilebiliyordu. Bu durum biraz değişti.

Artık kullanıcılar, uygulamayı açmadan tanımlanan parçaları doğrudan Spotify ve Apple Music listelerine ekleyebilecekler.

Artık kullanıcılar, uygulamayı açmadan tanımlanan parçaları doğrudan Spotify ve Apple Music listelerine ekleyebilecekler.

Yani manuel olarak ekleme olayı ortadan kalktı.

Shazam, 'Daha önce bulduğunuz tüm şarkıları Shazam uygulamasından yeniden senkronize etmek için, Shazam ayarlarında 'Şarkılarınızı senkronize et' seçeneğini açıp kapatmanız yeterlidir.'  diye açıkladı.

Shazam artık Denetim Merkezi, Siri ve Kısayollar'daki Müzik Tanıma aracılığıyla bulduğunuz Apple Music veya Spotify'daki "Shazam Parçalarım" çalma listelerinizden müzik çalacak.

Shazam artık Denetim Merkezi, Siri ve Kısayollar'daki Müzik Tanıma aracılığıyla bulduğunuz Apple Music veya Spotify'daki "Shazam Parçalarım" çalma listelerinizden müzik çalacak.

'Otomatik senkronizasyonu nasıl etkinleştirebilirim?' diye soracak olursanız:

Kontrol Merkezi'ne 'Müziği Tanı' özelliğini ekleyin. Ardından Shazam uygulama ayarlarında 'Şarkıları senkronize et' seçeneğini etkinleştirin.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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