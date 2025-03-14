Shazam'dan Yeni Güncelleme: Artık Manuel Olarak Şarkı Eklemeye Gerek Kalmayacak

2002 yılında hayatımıza giren Shazam uygulaması, 2018'den bu yana Apple cihazlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Uygulama sayesinde herhangi bir yerde duyduğumuz şarkıyı saniyeler içinde tanımayabiliyoruz.

Şarkıyı tanımladıktan sonra Shazam uygulamasına girip manuel bir şekilde müziği herhangi bir müzik uygulamasına ekliyorduk. Son güncellemeden sonra bu artık manuel olarak gerçekleşmeyecek. Tanımladığınız şarkılar otomatik olarak Spotify ve Apple Music'e senkronize olacak.

Detaylar, içeriğin devamında.