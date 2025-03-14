Shazam'dan Yeni Güncelleme: Artık Manuel Olarak Şarkı Eklemeye Gerek Kalmayacak
Shazam'dan Yeni Güncelleme: Artık Manuel Olarak Şarkı Eklemeye Gerek Kalmayacak
2002 yılında hayatımıza giren Shazam uygulaması, 2018'den bu yana Apple cihazlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Uygulama sayesinde herhangi bir yerde duyduğumuz şarkıyı saniyeler içinde tanımayabiliyoruz.
Şarkıyı tanımladıktan sonra Shazam uygulamasına girip manuel bir şekilde müziği herhangi bir müzik uygulamasına ekliyorduk. Son güncellemeden sonra bu artık manuel olarak gerçekleşmeyecek. Tanımladığınız şarkılar otomatik olarak Spotify ve Apple Music'e senkronize olacak.
Detaylar, içeriğin devamında.
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Shazam uygulaması, uzun bir süredir Apple aygıtlarına entegre bir şekilde çalışıyordu.
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Kullanıcılar, öncelikle Shazam ikonuna tıklayarak yakın bir yerde çalan müziği birkaç saniyeliğine dinletip parçanın ismine ulaşabiliyorlardı.
Artık kullanıcılar, uygulamayı açmadan tanımlanan parçaları doğrudan Spotify ve Apple Music listelerine ekleyebilecekler.
Shazam artık Denetim Merkezi, Siri ve Kısayollar'daki Müzik Tanıma aracılığıyla bulduğunuz Apple Music veya Spotify'daki "Shazam Parçalarım" çalma listelerinizden müzik çalacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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