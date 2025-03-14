"Efendi Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Deyip İşi Goygoya Vuran Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

İkili ilişkilerde cinsiyetten bağımsız olarak iki tarafın da düşünceli ve nazik olması gerekir. Fakat konu erkeklere gelince, dinamik açısından nazik ve kibar erkek her zaman bir adım öndedir.

Sosyal medya kullanıcıları da aslında bundan pek de farklı düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının 'nazik' ve 'efendi' erkekleri övmesi üzerine goygoycular boş durmadı, işi şakaya vurdu. 'Efendi erkek' tanımlarını kendi dilleri döndüğünce anlatmaya çalıştılar.

Hazırsanız, başlayalım...