"Efendi Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Deyip İşi Goygoya Vuran Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
"Efendi Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Deyip İşi Goygoya Vuran Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
İkili ilişkilerde cinsiyetten bağımsız olarak iki tarafın da düşünceli ve nazik olması gerekir. Fakat konu erkeklere gelince, dinamik açısından nazik ve kibar erkek her zaman bir adım öndedir.
Sosyal medya kullanıcıları da aslında bundan pek de farklı düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının 'nazik' ve 'efendi' erkekleri övmesi üzerine goygoycular boş durmadı, işi şakaya vurdu. 'Efendi erkek' tanımlarını kendi dilleri döndüğünce anlatmaya çalıştılar.
Hazırsanız, başlayalım...
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Efendi erkek, özellikle ilişkilerde her zaman başımızın tacıdır.
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Yetiştirilme tarzı, kendini geliştirme falan derken aslında "efendilik" kişiden kişiye göre de değişebiliyor.
Sadece bu şekilde düşünen bir biz değiliz. Sosyal medya kullanıcıları da "efendi erkek" figürünü goygoya vurdu.
Gelin beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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