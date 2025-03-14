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Goygoy
"Efendi Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Deyip İşi Goygoya Vuran Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

"Efendi Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Deyip İşi Goygoya Vuran Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 18:56

İkili ilişkilerde cinsiyetten bağımsız olarak iki tarafın da düşünceli ve nazik olması gerekir. Fakat konu erkeklere gelince, dinamik açısından nazik ve kibar erkek her zaman bir adım öndedir.

Sosyal medya kullanıcıları da aslında bundan pek de farklı düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının 'nazik' ve 'efendi' erkekleri övmesi üzerine goygoycular boş durmadı, işi şakaya vurdu. 'Efendi erkek' tanımlarını kendi dilleri döndüğünce anlatmaya çalıştılar.

Hazırsanız, başlayalım...

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Efendi erkek, özellikle ilişkilerde her zaman başımızın tacıdır.

Efendi erkek, özellikle ilişkilerde her zaman başımızın tacıdır.

Fakat öyle insanlarla karşılaşabiliyoruz ki zaman zaman aşka küsebiliyoruz. 'Issız adam' triplerinden de sıkılmışsak, efendi olmayan erkekler hafiften üzebiliyor.

Yetiştirilme tarzı, kendini geliştirme falan derken aslında "efendilik" kişiden kişiye göre de değişebiliyor.

Yetiştirilme tarzı, kendini geliştirme falan derken aslında "efendilik" kişiden kişiye göre de değişebiliyor.

Bir de bu kişi nazik oldu mu, işte o zaman 'Bu adam benim kocam' diyebiliriz.

Sadece bu şekilde düşünen bir biz değiliz. Sosyal medya kullanıcıları da "efendi erkek" figürünü goygoya vurdu.

Sadece bu şekilde düşünen bir biz değiliz. Sosyal medya kullanıcıları da "efendi erkek" figürünü goygoya vurdu.
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Gelin beraber bakalım...

Gelin beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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