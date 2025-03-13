Ekonomik Şartlardan Dolayı Şehir Merkezinden Taşınıp Konteynerde Yaşamaya Başlayan Kadın

Bazılarımız hayatımızda radikal değişikliklere imza atmak, yepyeni bir sayfa açmak isteriz. Bazen olduğumuz yerden taşınmak bazen de çevremizi komple değiştirmek belki de tek seçeneğimiz olabilir. Robyn isimli bir kadın da tam olarak bunu yaptı.

33 yaşındaki kadın, şehir hayatından sıkıldı, maddi zorluklar yaşayınca da kendisini daha ucuz bir konteynerin içinde buldu. Artık yediği yemekten içtiği suya kadar her şeyi kendisi üretmeye çalışıyor. En başından beri şehir şebekesinden uzak kalmak istediğini de vurgulayan kadın, önümüzdeki yıllarda da bu konteyner hayatına alışacağını öngörüyor.

İşte detaylar...