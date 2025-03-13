Ekonomik Şartlardan Dolayı Şehir Merkezinden Taşınıp Konteynerde Yaşamaya Başlayan Kadın
Ekonomik Şartlardan Dolayı Şehir Merkezinden Taşınıp Konteynerde Yaşamaya Başlayan Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/338...
Bazılarımız hayatımızda radikal değişikliklere imza atmak, yepyeni bir sayfa açmak isteriz. Bazen olduğumuz yerden taşınmak bazen de çevremizi komple değiştirmek belki de tek seçeneğimiz olabilir. Robyn isimli bir kadın da tam olarak bunu yaptı.
33 yaşındaki kadın, şehir hayatından sıkıldı, maddi zorluklar yaşayınca da kendisini daha ucuz bir konteynerin içinde buldu. Artık yediği yemekten içtiği suya kadar her şeyi kendisi üretmeye çalışıyor. En başından beri şehir şebekesinden uzak kalmak istediğini de vurgulayan kadın, önümüzdeki yıllarda da bu konteyner hayatına alışacağını öngörüyor.
İşte detaylar...
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Günümüz ekonomik şartlarında barınma başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz.
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33 yaşındaki bir kadın da, ekonomik şartlarından fazlasıyla etkilenmiş olacak ki hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar verdi.
O da yetmedi, hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. 1 yıldan uzun süredir "köy hayatı" yaşayan kadın, vergi, yiyecek, içecek ve telefon faturası gibi basit harcamalar haricinde para harcamıyor.
İlk etapta kulağa konteynerde yaşamak kabus gibi gelse de kadın, şehir hayatından nefret ettiğini söylüyor.
"Dışarıda yediklerimizin içinde ne olduğu belli değil. Kendi yediğim yemeği üretmek ve yetiştirmek bana iyi hissettiriyor" diyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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