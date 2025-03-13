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Ekonomik Şartlardan Dolayı Şehir Merkezinden Taşınıp Konteynerde Yaşamaya Başlayan Kadın

Ekonomik Şartlardan Dolayı Şehir Merkezinden Taşınıp Konteynerde Yaşamaya Başlayan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 17:04

Bazılarımız hayatımızda radikal değişikliklere imza atmak, yepyeni bir sayfa açmak isteriz. Bazen olduğumuz yerden taşınmak bazen de çevremizi komple değiştirmek belki de tek seçeneğimiz olabilir. Robyn isimli bir kadın da tam olarak bunu yaptı.

33 yaşındaki kadın, şehir hayatından sıkıldı, maddi zorluklar yaşayınca da kendisini daha ucuz bir konteynerin içinde buldu. Artık yediği yemekten içtiği suya kadar her şeyi kendisi üretmeye çalışıyor. En başından beri şehir şebekesinden uzak kalmak istediğini de vurgulayan kadın, önümüzdeki yıllarda da bu konteyner hayatına alışacağını öngörüyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/338...
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Günümüz ekonomik şartlarında barınma başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz.

Günümüz ekonomik şartlarında barınma başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz.

Aslında dünya genelinde de durum çok farklı değil. Hem Avrupa'da hem de diğer ülkelerde 'konteynerda' yaşama alışkanlığı son zamanlarda epey revaçta.

33 yaşındaki bir kadın da, ekonomik şartlarından fazlasıyla etkilenmiş olacak ki hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar verdi.

33 yaşındaki bir kadın da, ekonomik şartlarından fazlasıyla etkilenmiş olacak ki hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar verdi.

2023 yılında sahip olduğu her şeyi satarak tek başına yaşamaya başladı. 185 bin sterline (yaklaşık 8 milyon 700 bin TL) konteyner inşa ettirdi. İçerisinde elektrik ve ısınma sistemi olmadığı için güneş panelleri kurarak kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.

O da yetmedi, hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. 1 yıldan uzun süredir "köy hayatı" yaşayan kadın, vergi, yiyecek, içecek ve telefon faturası gibi basit harcamalar haricinde para harcamıyor.

O da yetmedi, hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. 1 yıldan uzun süredir "köy hayatı" yaşayan kadın, vergi, yiyecek, içecek ve telefon faturası gibi basit harcamalar haricinde para harcamıyor.

Totalde de 260 sterlin (yaklaşık 12 bin TL) harcıyormuş.

'Konteyner, bana gerçekten evim gibi hissettiriyor. Çok rahat ve konforlu'

Dışarıdan da yemek yemeyen kadın, zaman zaman mağazalardan ücretsiz yemek alabilmek için kampanyalar bile kovalıyormuş. Yumurta için tavuk yetiştiriyor, et tüketmek için de büyükbaş hayvan. Yani anlayacağınız, beslenme açısından pek bir sıkıntı yaşamıyor.

İlk etapta kulağa konteynerde yaşamak kabus gibi gelse de kadın, şehir hayatından nefret ettiğini söylüyor.

İlk etapta kulağa konteynerde yaşamak kabus gibi gelse de kadın, şehir hayatından nefret ettiğini söylüyor.

Önümüzdeki yaza kadar evindeki düzeni tam anlamıyla oturtmayı bekleyen kadın, şehrin kendi elektrik ve su şebekesinden ayrı yaşamak istediğini söylüyor. Buradaki asıl amacı ise, doğaya da elinden geldiğince katkı sağlamak.

"Dışarıda yediklerimizin içinde ne olduğu belli değil. Kendi yediğim yemeği üretmek ve yetiştirmek bana iyi hissettiriyor" diyor.

"Dışarıda yediklerimizin içinde ne olduğu belli değil. Kendi yediğim yemeği üretmek ve yetiştirmek bana iyi hissettiriyor" diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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