Hibrit ile Elektrikli Otomobil Arasındaki Fark Nedir?

Araba alırken artık sadece tasarım ve fiyat değil, aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik çözümler de önemli bir rol oynuyor. Özellikle hibrit ve elektrikli araçlar, düşük yakıt tüketimi ve çevreye daha az zarar verme gibi avantajlarıyla öne çıkıyor.

Bu durumda, 'Hibrit mi yoksa elektrikli araba almak daha mantıklı?' sorusu da sıkça karşımıza çıkıyor. Peki aralarındaki farklar ne? Gelin, hibrit ve elektrikli araçlar arasındaki farkları beraber inceleyelim...