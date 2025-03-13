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Hibrit ile Elektrikli Otomobil Arasındaki Fark Nedir?

Hibrit ile Elektrikli Otomobil Arasındaki Fark Nedir?

araba
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 11:23

Araba alırken artık sadece tasarım ve fiyat değil, aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik çözümler de önemli bir rol oynuyor. Özellikle hibrit ve elektrikli araçlar, düşük yakıt tüketimi ve çevreye daha az zarar verme gibi avantajlarıyla öne çıkıyor.

Bu durumda, 'Hibrit mi yoksa elektrikli araba almak daha mantıklı?' sorusu da sıkça karşımıza çıkıyor. Peki aralarındaki farklar ne? Gelin, hibrit ve elektrikli araçlar arasındaki farkları beraber inceleyelim...

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Elektrikli Araçlar Nasıl Çalışıyor?

Elektrikli Araçlar Nasıl Çalışıyor?

Elektrikli arabalar sadece elektrikle çalışıyor. İçlerindeki bataryalar, prizlerden ya da şarj istasyonlarından gelen elektriği depoluyor. Motor çalışırken, bu bataryadaki enerji kullanılıyor. Ayrıca, farlar, kilitler, dijital ekranlar gibi diğer tüm elektronik sistemler de bataryadan güç alıyor. Elektrikli araçlarda büyük kapasiteli piller olduğu için, modeline göre menzil mesafesi oldukça uzun olabiliyor.

Hibrit Arabalar Nasıl Çalışıyor?

Hibrit Arabalar Nasıl Çalışıyor?

Hibrit araçlarda hem elektrikli hem de benzinli motor bulunuyor. Araba ilk hareket etmeye başladığında elektrikli motor devreye giriyor. Düşük hızlarda ve düz yollarda sadece elektrikli motorla ilerliyor. Ancak hız arttıkça ya da yokuş gibi zor koşullarda daha güçlü olan benzinli motor çalışmaya başlıyor.

Hibrit araçlardaki elektrikli motorun bataryası, benzinli motordan ve rejeneratif frenleme gibi geri kazanım sistemlerinden sağlanan enerjiyle şarj oluyor. Standart hibrit araçlar prizlere ya da şarj istasyonlarına takılarak şarj edilmiyor. Fakat plug-in hibrit araçlar, özel bir şarj cihazı ile şarj edilebiliyor.

Hibrit ve Elektrikli Araç Arasındaki Fark Ne?

Hibrit ve Elektrikli Araç Arasındaki Fark Ne?

Elektrikli araçlarda sadece elektrikli motor bulunurken, hibrit araçlarda hem elektrikli hem de benzinli motor bulunuyor. Elektrikli otomobiller yola çıkmadan önce ev tipi prizler veya şarj istasyonlarından şarj edilmelidir. Ancak standart hibrit modellerde elektrikli motorun şarj edilmesine gerek yok.

Hibrit otomobiller, fosil yakıtlı araçlara göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlarken, elektrikli araçlar fosil yakıta ihtiyaç duymadıkları için hibrit araçlardan daha fazla tasarruf sağlıyor. Elektrikli otomobillerde batarya kapasitesine bağlı olarak belirli bir menzil sınırlaması bulunurken, hibrit araçlar benzinli motor sayesinde daha uzun mesafeler kat edebiliyor.

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları henüz her yerde yaygın değilken, hibrit araçlar için benzin istasyonlarına ulaşmak oldukça kolay.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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