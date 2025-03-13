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İspanya'da Batı Avrupa'nın En Eski İnsan Yüzüne Ait Kemik Parçaları Keşfedildi

İspanya'da Batı Avrupa'nın En Eski İnsan Yüzüne Ait Kemik Parçaları Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 12:15

İspanya'da yapılan kazılarda, Batı Avrupa'daki bilinen en eski insan yüzüne ait kemik parçaları bulundu. 1.1 milyon ila 1.4 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller, erken insan türlerinin İber Yarımadası'nda yaşamış olduğuna dair bir kanıt niteliğinde. Bulgular, Sima del Elefante mağarasındaki çalışmalarla elde edildi.

Kaynak: The Guardian

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Araştırmacılar, İspanya’daki bir mağarada batı Avrupa’daki bilinen en eski insan yüzüne ait kemik parçaları buldu.

Araştırmacılar, İspanya’daki bir mağarada batı Avrupa’daki bilinen en eski insan yüzüne ait kemik parçaları buldu.

Bu kalıntılar, 1.1 milyon ila 1.4 milyon yıl önce İber Yarımadası'nda yaşamış, soyu tükenmiş bir insan türüne ait bir yetişkin bireyin sol yanağı ve üst çenesine ait.

Bu keşif, erken Pleistosen döneminde, en az iki farklı erken insan türünün bu bölgede yaşamış olduğunu gösteriyor.

Bu keşif, erken Pleistosen döneminde, en az iki farklı erken insan türünün bu bölgede yaşamış olduğunu gösteriyor.

üney Katalonya’daki Rovira i Virgili Üniversitesi'nden Dr. Rosa Huguet, bu buluşun Avrupa’daki insan evrimi hikayesinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Bu buluntular, ilk insanların Afrika’dan Eurasiye'ye göçünü destekleyen önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu buluntular, ilk insanların Afrika’dan Eurasiye'ye göçünü destekleyen önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.

İnsanların bu kıtaya 1.8 milyon yıl önce ulaşmış oldukları Gürcistan’daki Dmanisi bölgesinde bulunan beş kafatasıyla kanıtlanmıştı. Sima del Elefante mağarasındaki bu fosil ise, Homo antecessor kalıntılarından daha ilkel bir yapıya sahip olsa da, Homo erectus’a benziyor. Bu nedenle, tür Homo affinis erectus olarak adlandırıldı. Bunun sebebi ise daha eski insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olması.

Fosil, Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon albümünden esinlenerek “Pink” olarak adlandırıldı.

Fosil, Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon albümünden esinlenerek “Pink” olarak adlandırıldı.

Albümün İspanyolca çevirisi olan La cara oculta de la lunada “cara oculta” ifadesi “gizli yüz” anlamına geliyor. Fosilin, Homo antecessor'dan daha düz bir burun yapısına sahip olduğu belirtiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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