İspanya'da Batı Avrupa'nın En Eski İnsan Yüzüne Ait Kemik Parçaları Keşfedildi

İnsanların bu kıtaya 1.8 milyon yıl önce ulaşmış oldukları Gürcistan’daki Dmanisi bölgesinde bulunan beş kafatasıyla kanıtlanmıştı. Sima del Elefante mağarasındaki bu fosil ise, Homo antecessor kalıntılarından daha ilkel bir yapıya sahip olsa da, Homo erectus’a benziyor. Bu nedenle, tür Homo affinis erectus olarak adlandırıldı. Bunun sebebi ise daha eski insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olması.