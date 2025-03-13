İspanya'da Batı Avrupa'nın En Eski İnsan Yüzüne Ait Kemik Parçaları Keşfedildi
İspanya'da Batı Avrupa'nın En Eski İnsan Yüzüne Ait Kemik Parçaları Keşfedildi
İspanya'da yapılan kazılarda, Batı Avrupa'daki bilinen en eski insan yüzüne ait kemik parçaları bulundu. 1.1 milyon ila 1.4 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller, erken insan türlerinin İber Yarımadası'nda yaşamış olduğuna dair bir kanıt niteliğinde. Bulgular, Sima del Elefante mağarasındaki çalışmalarla elde edildi.
Kaynak: The Guardian
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Araştırmacılar, İspanya’daki bir mağarada batı Avrupa’daki bilinen en eski insan yüzüne ait kemik parçaları buldu.
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Bu keşif, erken Pleistosen döneminde, en az iki farklı erken insan türünün bu bölgede yaşamış olduğunu gösteriyor.
Bu buluntular, ilk insanların Afrika’dan Eurasiye'ye göçünü destekleyen önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.
Fosil, Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon albümünden esinlenerek “Pink” olarak adlandırıldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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