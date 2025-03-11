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Kaderlerinde mi Var? İngiltere'nin En Azılı Üç Seri Katilinin Burcunu Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz

Kaderlerinde mi Var? İngiltere'nin En Azılı Üç Seri Katilinin Burcunu Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz

Seri Katil
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 19:49

Tarihin tozlu raflarında tüyler ürpertici seri katil vakalarıyla karşılaşabilmek mümkün. Bu vakalar günümüzde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi.

Peki bu seri katillerin astrolojiyle de bir alakası olabilir mi? İngiltere'ye bir zamanlar kan kusturmuş üç azılı seri katil var, belki bilirsiniz. Harold Shipman, Ian Brady ve Jeremy Bamber. Her ne kadar kan donduran cinayetlerin altında imzaları olsa da aslında bu üç katili ortak kümede buluşturan bir gerçek var: Oğlak burcu olmaları!

Peki, Oğlak Burcu olarak doğmaları onların kaderinde mi var? İsterseniz gelin, o üç azılı seri katili daha yakından tanıyalım.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
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İlk olarak Harold Shipman ile başlayalım isterseniz... İngiltere'nin en azılı seri katillerinden biri olan Shipman, 14 Ocak 1946 doğumlu.

İlk olarak Harold Shipman ile başlayalım isterseniz... İngiltere'nin en azılı seri katillerinden biri olan Shipman, 14 Ocak 1946 doğumlu.

Yani anlayacağınız Oğlak Burcu. 'Dr. Ölüm' olarak bilinen eski pratisyen hekimin ağırlıklı olarak yaşlı ve kadın hastaları seçerek öldürdüğü biliniyor. 1977 yılllarından itibaren doktorluk görevi yapan Shipman, o dönemin de en popüler doktorlarından birisiydi.

Fakat 2000 yılında 15 cinayetten suçlu bulunup müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ondan birkaç yıl sonra da Wakefiedl Hapishanesi'nde kendi hayatına son verdi.

Enejkte etmek suretiyle öldürdüğü hastalalarını da 'doğal ölüm' olarak raporlamışlığı da var.

Ian Brady de Oğlak Burcu. 1966 yılında üç çocuğu öldürdüğü için hapse atıldı, ardından iki kişiyi daha öldürdüğünü de itiraf etti.

Ian Brady de Oğlak Burcu. 1966 yılında üç çocuğu öldürdüğü için hapse atıldı, ardından iki kişiyi daha öldürdüğünü de itiraf etti.

Brady ve sevgilisi, 2002 yılında hapishanede ölen sevgilisi Myra Hindley, 1963 ve 1965 yılları arasında beş çocuğu kaçırdı.

Brady tarafından öldürülen çocukları, Saddleworth Moor'a gömüldü. Fakat öldürdüğünü itiraf ettiği 12 yaşındaki Keith'in cesedinin yeri tam olarak hiçbir zaman açıklanmadı.

Brady, 2017 yılında Merseyside'daki bir psikiyatri biriminde öldü.

Oğlak Burcu olan bir başka azılı katil de Jeremy Bamber. Kendisini evlat edinen ailesinin beş üyesini de öldüren Bamber, 1986 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlak Burcu olan bir başka azılı katil de Jeremy Bamber. Kendisini evlat edinen ailesinin beş üyesini de öldüren Bamber, 1986 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

1985 yılında Essex cinayetlerinden hüküm giymesinin ardından kurbanlar arasında evlat edinen ebeveynleri, ikiz kardeşleri ve üvey kız kardeşi de vardı.

Mahkemede ise bu cinayetleri işlemesinin asıl sebebinin büyük bir miras almak olduğunu itiraf etti.

Günümüzde ise 64 yaşında Wakefiedl HM Hapishanesi'nde yaşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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