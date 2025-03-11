Kaderlerinde mi Var? İngiltere'nin En Azılı Üç Seri Katilinin Burcunu Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz
Kaderlerinde mi Var? İngiltere'nin En Azılı Üç Seri Katilinin Burcunu Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Tarihin tozlu raflarında tüyler ürpertici seri katil vakalarıyla karşılaşabilmek mümkün. Bu vakalar günümüzde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi.
Peki bu seri katillerin astrolojiyle de bir alakası olabilir mi? İngiltere'ye bir zamanlar kan kusturmuş üç azılı seri katil var, belki bilirsiniz. Harold Shipman, Ian Brady ve Jeremy Bamber. Her ne kadar kan donduran cinayetlerin altında imzaları olsa da aslında bu üç katili ortak kümede buluşturan bir gerçek var: Oğlak burcu olmaları!
Peki, Oğlak Burcu olarak doğmaları onların kaderinde mi var? İsterseniz gelin, o üç azılı seri katili daha yakından tanıyalım.
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İlk olarak Harold Shipman ile başlayalım isterseniz... İngiltere'nin en azılı seri katillerinden biri olan Shipman, 14 Ocak 1946 doğumlu.
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Ian Brady de Oğlak Burcu. 1966 yılında üç çocuğu öldürdüğü için hapse atıldı, ardından iki kişiyi daha öldürdüğünü de itiraf etti.
Oğlak Burcu olan bir başka azılı katil de Jeremy Bamber. Kendisini evlat edinen ailesinin beş üyesini de öldüren Bamber, 1986 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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