Kaderlerinde mi Var? İngiltere'nin En Azılı Üç Seri Katilinin Burcunu Öğrenince Hafiften Afallayabilirsiniz

Tarihin tozlu raflarında tüyler ürpertici seri katil vakalarıyla karşılaşabilmek mümkün. Bu vakalar günümüzde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi.

Peki bu seri katillerin astrolojiyle de bir alakası olabilir mi? İngiltere'ye bir zamanlar kan kusturmuş üç azılı seri katil var, belki bilirsiniz. Harold Shipman, Ian Brady ve Jeremy Bamber. Her ne kadar kan donduran cinayetlerin altında imzaları olsa da aslında bu üç katili ortak kümede buluşturan bir gerçek var: Oğlak burcu olmaları!

Peki, Oğlak Burcu olarak doğmaları onların kaderinde mi var? İsterseniz gelin, o üç azılı seri katili daha yakından tanıyalım.