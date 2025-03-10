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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 15:15

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

'Gerçek hayatta asla bu şekilde gözükmüyor'

2. İlginç bir photoshop çalışması olmuş...

2. İlginç bir photoshop çalışması olmuş...

'Annemin en yakın arkadaşlarından bir tanesi'

3. Ünlü bir influencer'mış!

3. Ünlü bir influencer'mış!

'Photoshop yaparak kendisini influencer ilan etmesine gülmekten öldük'

4. 👇

4. 👇

'Photoshopla tamamen başka biri olmaya ne gerek var'

5. Yok artık!

5. Yok artık!

'Instagram'da bunu paylaşırken ne düşünüyordu, kim bilir!'

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6. "Baktıkça daha da kötü bir hal alıyor"

6. "Baktıkça daha da kötü bir hal alıyor"

'Kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. Dış görünüşüne çok takıntılı'

7. "Bir şeyler inanılmaz garip duruyor"

7. "Bir şeyler inanılmaz garip duruyor"

'Hollywood oyuncularında bile photoshop deliliği görmek cidden çok komik'

8. "Anatomik olarak çok sırıtan bir fotoğraf"

8. "Anatomik olarak çok sırıtan bir fotoğraf"

'Dirsekleri, kolları ve yüzü hiç gerçekçi durmuyor'

9. Makyajında bile filtre var.

9. Makyajında bile filtre var.

'Bu kadarına gerek var mıydı?'

10. "Instagram'daki hali ve gerçek hayattaki halinin alakası yok!"

10. "Instagram'daki hali ve gerçek hayattaki halinin alakası yok!"

'Photoshop yapacağım derken arka tarafı da yamultmuş :('

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11. 👇

11. 👇

'Yeni nişanlanan çiftin fotoğraf çekilme heyecanı niteliğinde olmuş'

12. Çok ünlü bir model!

12. Çok ünlü bir model!

'Fotoğraflarının doğal olduğunu söylüyor'

13. 👇

13. 👇

'Gerçekten tatsız bir çalışma olmuş'

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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