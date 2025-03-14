Umreden Dönen Ailesini Uçakta Karşılayan Pilotun Sosyal Medyadaki Pozları Gündem Oldu

Hatırlarsanız, birkaç gün önce sosyal medyada içimizi ısıtan bir video viral olmuştu. Umreden dönen ailesini uçakta karşılayan pilot, yalnızca bu duygusal anla değil, karizmasıyla da dikkat çekti!

Sosyal medya kullanıcıları hızla harekete geçti, pilotun Instagram hesabını bulup gönderilerini tek tek incelemeye başladı. Osman Nuri Özdemir isimli pilotun paylaşımları gözlerden kaçmadı, birçok kişi onu 'yakışıklı pilot' ilan etti.

Peki, sosyal medyanın gündemine oturan bu pilotun paylaşımlarında neler var? Gelin birlikte bakalım!