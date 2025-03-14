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Umreden Dönen Ailesini Uçakta Karşılayan Pilotun Sosyal Medyadaki Pozları Gündem Oldu

Umreden Dönen Ailesini Uçakta Karşılayan Pilotun Sosyal Medyadaki Pozları Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 19:51

Hatırlarsanız, birkaç gün önce sosyal medyada içimizi ısıtan bir video viral olmuştu. Umreden dönen ailesini uçakta karşılayan pilot, yalnızca bu duygusal anla değil, karizmasıyla da dikkat çekti!  

Sosyal medya kullanıcıları hızla harekete geçti, pilotun Instagram hesabını bulup gönderilerini tek tek incelemeye başladı. Osman Nuri Özdemir isimli pilotun paylaşımları gözlerden kaçmadı, birçok kişi onu 'yakışıklı pilot' ilan etti.  

Peki, sosyal medyanın gündemine oturan bu pilotun paylaşımlarında neler var? Gelin birlikte bakalım!

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Geçtiğimiz günlerde bir pilotumuzun, umreden dönen annesini ve babasını uçakta karşılaması içimizi ısıtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir pilotumuzun, umreden dönen annesini ve babasını uçakta karşılaması içimizi ısıtmıştı.

O anlar sosyal medyada kısa zamanda viral olmuştu. Birçok kullanıcı tüm aileye iyi dileklerde bulundu.

Pilotumuzun da yakışıklılığı gözlerden kaçmadı tabi. İsterseniz öncelikle o içimizi yumuşacık eden o anları beraber hatırlayalım:

Şimdi de asıl konumuza dönelim. Pilotun Instagram hesabını, bu videodan sonra binlerce kişi takip etti.

Şimdi de asıl konumuza dönelim. Pilotun Instagram hesabını, bu videodan sonra binlerce kişi takip etti.

Kısa zamanda 36 bin 800 takipçiye ulaşan Özdemir'in paylaşımları da göz kamaştıran cinsten.

Gelin, pilotun bazı karelerine beraber bakalım.

Gelin, pilotun bazı karelerine beraber bakalım.

Genel olarak bakacak olursak Instagram gönderileri, hem iş ortamını hem de arkadaş ortamını yansıtıyor.

Genel olarak bakacak olursak Instagram gönderileri, hem iş ortamını hem de arkadaş ortamını yansıtıyor.
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Takipçileri gibi gönderi beğenmeleri de kısa zamanda binlere ulaştı.

Takipçileri gibi gönderi beğenmeleri de kısa zamanda binlere ulaştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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