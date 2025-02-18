Dinlenme Tesislerinde Havanın Daha Soğuk Hissedilmesinin Arkasındaki Sebepler

Yolculuk sırasında bir dinlenme tesisinde mola verdiğinizde, bazen havanın aniden soğuduğunu fark edersiniz. Peki neden dinlenme tesislerinde hava hep biraz daha serin olur? Sıcak ve soğuk hava değişimlerini yolculuk boyunca çeşitli sebepler etkiler. Ancak, dinlenme tesislerinde hava neden daha soğuk hissedilir, bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Gelin, bu ilginç sorunun arkasındaki nedenlere birlikte göz atalım.