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Tüm Kedilerin Gününü Kutlarız: Dört Ayaklı Çocuklarının Dünya Tatlısı Pozlarını Paylaşan Kullanıcılar!

Tüm Kedilerin Gününü Kutlarız: Dört Ayaklı Çocuklarının Dünya Tatlısı Pozlarını Paylaşan Kullanıcılar!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 16:15

Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü! Dünya Kediler Günü’nde, kediseverler, evcil dostlarının en tatlı pozlarını sosyal medyada paylaştı. Kimisi uyurken, kimisi oyun oynarken, kimisi de sadece sevimlilikleriyle bizleri büyüledi. Gelin, kullanıcılar kedilerinin bu özel gününü hangi fotoğraflarla kutlamış beraber bakalım!

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Bugün Dünya Kedi Günü! Minik dostlarımızın şirinlikleri, patileri ve bazen de umursamaz halleriyle hayatımıza kattıkları neşeyi kutluyoruz.

Bugün Dünya Kedi Günü! Minik dostlarımızın şirinlikleri, patileri ve bazen de umursamaz halleriyle hayatımıza kattıkları neşeyi kutluyoruz.

Dünya Kediler Günü, kedilere olan sevgiyi ve onların yaşam hakkına dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir gündür. İlk olarak 1990 yılında İtalya'da, evsiz kedilere dikkat çekmek amacıyla 17 Şubat'ta kutlanmaya başlanmıştır.

Hal böyle olunca sosyal medya kedi fotoğrafları dolup taştı.

Hal böyle olunca sosyal medya kedi fotoğrafları dolup taştı.

Gelin, paylaşımlara hep birlikte bakalım😻

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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