Ünlü Lüks Markanın Yeni Saati Tanıtıldı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Ünlü Lüks Markanın Yeni Saati Tanıtıldı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Bvlgari, yeni saat modelini tanıttı. Şıklığı ve tasarımıyla dikkat çeken bu özel model, yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bazı kişiler fiyatını fazla bulsa da, diğerleri saatin tasarımını ve kalitesini takdir ederek oldukça beğendi. Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde Bvlgari, yeni saat modelini tanıttı. Lüks markanın tanıttığı saatin üç farklı modeli üretildi.
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Erkekler için üretilen saatin en dikkat çekici özelliği, döner saat ve dakika kubbeleri.
Toplamda 99 adet üretilen bu özel koleksiyon, her biri 33 parçadan oluşan üç farklı versiyona sahip.
Yeşil kubbeli 18 ayar pembe altın versiyon, 161.152 euro (yaklaşık 6 milyon 100 bin TL) fiyat etiketiyle tanıtıldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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