Partnerlerinde Gördükleri Anda Işık Hızıyla Soğudukları Davranışları Söyleyen Kullanıcılar
Partnerlerinde Gördükleri Anda Işık Hızıyla Soğudukları Davranışları Söyleyen Kullanıcılar
İlişkiler bazen küçük detaylarla şekillenir ve tek bir hareket ya da söz, hislerini tamamen değiştirebilir. Peki, insanlar partnerlerinde hangi davranışları görünce anında soğuyor? İşte kullanıcıların, bir anda tüm ilgilerini kaybetmelerine neden olan o davranışlar!
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Bir ilişkideyken karşı tarafın herhangi bir davranışı bizi anında soğutabilir.
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Bir kullanıcı da soğutan davranışları bu şekilde sordu:
Gelin, kimler hangi davranışlardan soğuyormuş beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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