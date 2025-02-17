Partnerlerinde Gördükleri Anda Işık Hızıyla Soğudukları Davranışları Söyleyen Kullanıcılar

İlişkiler bazen küçük detaylarla şekillenir ve tek bir hareket ya da söz, hislerini tamamen değiştirebilir. Peki, insanlar partnerlerinde hangi davranışları görünce anında soğuyor? İşte kullanıcıların, bir anda tüm ilgilerini kaybetmelerine neden olan o davranışlar!