Kocasının Yaptığı Kalp Masajı Sayesinde Ölümden Dönen Kadının Dram Filmlerine Konu Olacak Hikayesi

“Etrafımdaki herkes maskeli ve koruyucu giysiler içindeydi. O kadar şaşkındım ki kaçırıldığımı sandım. Tüm kabloları çıkarmaya çalıştım. Ne dediklerini algılayamıyordum, aynı soruları tekrar tekrar sordum. Sonunda, çok endişeli olduğum için James’in yanıma gelmesine izin verdiler.”