Kocasının Yaptığı Kalp Masajı Sayesinde Ölümden Dönen Kadının Dram Filmlerine Konu Olacak Hikayesi
Kocasının Yaptığı Kalp Masajı Sayesinde Ölümden Dönen Kadının Dram Filmlerine Konu Olacak Hikayesi
Sarah isimli bir kadın, 2020’de aniden kalp krizi geçirip yere yığıldığında, eşi James'in saniyeler içinde verdiği karar hayatını kurtardı. Ambulans gelene kadar 20 dakika boyunca kalp masajı yapan James, eşinin hayata tutunmasını sağladı. Günlerce yoğun bakımda kalan Sarah, kalp ritmini düzenlemek için vücuduna ICD cihazı taktırmak zorunda kaldı. Ailesi, dram filmlerini aratmayan bu olayın ardından birbirine destek olarak toparlanmaya çalıştı.
İşte yaşananlar…
Önemli not: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Her yıl hastane dışında 30 binden fazla kalp krizi vakası yaşanıyor. Ne yazık ki, bunların sadece onda biri hayatta kalabiliyor.
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İnsanların yüzde 51’i yanlış yapma korkusuyla CPR uygulamaktan çekiniyor. Oysa kalp durmalarının çoğu evde, yani en yakınlarımızın yanındayken gerçekleşiyor.
Bunu bizzat yaşayan Sarah, büyük bir şans eseri hayatta kalmayı başaranlardan biri.
“Ambulans helikopter başka bir vakadaydı ve en yakın hastane yarım saat uzaklıktaydı. James, sağlık ekipleri gelene kadar 20 dakika boyunca bana CPR uyguladı.”
Sarah, hayatta kalma şansını artırmak için yapay komaya alındı. Uyandığında ise kendini tamamen kaybolmuş hissettiğini dile getirdi.
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Doktorlar, kalp krizi geçirmesine neden olacak belirgin bir sorun bulamayınca, Sarah’nın yasaklı madde kullanmış olabileceğinden şüphelendi.
“Açık konuşayım, 31 yaşındaydım ve içimde kocaman bir metal parçası olmasını istemedim.”
“Bu olay beni, eşimi ve kızımı çok etkiledi. Küçük bir çocuk için annesinin ölümden dönmesi büyük bir travma. Kızım, hastane yangın çıkışından bana el sallamak zorunda kaldı. Evde tekrar bir araya geldiğimizde hepimiz mutluluktan ağlıyorduk.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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