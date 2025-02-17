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Kocasının Yaptığı Kalp Masajı Sayesinde Ölümden Dönen Kadının Dram Filmlerine Konu Olacak Hikayesi

Kocasının Yaptığı Kalp Masajı Sayesinde Ölümden Dönen Kadının Dram Filmlerine Konu Olacak Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 11:08

Sarah isimli bir kadın, 2020’de aniden kalp krizi geçirip yere yığıldığında, eşi James'in saniyeler içinde verdiği karar hayatını kurtardı. Ambulans gelene kadar 20 dakika boyunca kalp masajı yapan James, eşinin hayata tutunmasını sağladı. Günlerce yoğun bakımda kalan Sarah, kalp ritmini düzenlemek için vücuduna ICD cihazı taktırmak zorunda kaldı. Ailesi, dram filmlerini aratmayan bu olayın ardından birbirine destek olarak toparlanmaya çalıştı.  

İşte yaşananlar…

Önemli not: İçeriğin devamında okuyacaklarınız tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

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Her yıl hastane dışında 30 binden fazla kalp krizi vakası yaşanıyor. Ne yazık ki, bunların sadece onda biri hayatta kalabiliyor.

Her yıl hastane dışında 30 binden fazla kalp krizi vakası yaşanıyor. Ne yazık ki, bunların sadece onda biri hayatta kalabiliyor.

Bunun en büyük sebebi ise, hayat kurtaran CPR (kalp masajı) konusunda yeterince bilgi sahibi olunmaması.

İnsanların yüzde 51’i yanlış yapma korkusuyla CPR uygulamaktan çekiniyor. Oysa kalp durmalarının çoğu evde, yani en yakınlarımızın yanındayken gerçekleşiyor.

İnsanların yüzde 51’i yanlış yapma korkusuyla CPR uygulamaktan çekiniyor. Oysa kalp durmalarının çoğu evde, yani en yakınlarımızın yanındayken gerçekleşiyor.

Bunu bizzat yaşayan Sarah, büyük bir şans eseri hayatta kalmayı başaranlardan biri.

Bunu bizzat yaşayan Sarah, büyük bir şans eseri hayatta kalmayı başaranlardan biri.

2020 yılının Aralık ayında, pandeminin ortasında, aniden yere yığıldı. Normalde kulaklıkla uyuyan eşi James, o gece kızları Arabella’nın kahkahaları sayesinde uyanmıştı. Karısını yerde hareketsiz yatarken gören James, spor belgesellerinden öğrendiği bilgileri kullanarak CPR yapmaya başladı.

“Ambulans helikopter başka bir vakadaydı ve en yakın hastane yarım saat uzaklıktaydı. James, sağlık ekipleri gelene kadar 20 dakika boyunca bana CPR uyguladı.”

“Ambulans helikopter başka bir vakadaydı ve en yakın hastane yarım saat uzaklıktaydı. James, sağlık ekipleri gelene kadar 20 dakika boyunca bana CPR uyguladı.”

Sarah, hayatta kalma şansını artırmak için yapay komaya alındı. Uyandığında ise kendini tamamen kaybolmuş hissettiğini dile getirdi.

Sarah, hayatta kalma şansını artırmak için yapay komaya alındı. Uyandığında ise kendini tamamen kaybolmuş hissettiğini dile getirdi.

“Etrafımdaki herkes maskeli ve koruyucu giysiler içindeydi. O kadar şaşkındım ki kaçırıldığımı sandım. Tüm kabloları çıkarmaya çalıştım. Ne dediklerini algılayamıyordum, aynı soruları tekrar tekrar sordum. Sonunda, çok endişeli olduğum için James’in yanıma gelmesine izin verdiler.”

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Doktorlar, kalp krizi geçirmesine neden olacak belirgin bir sorun bulamayınca, Sarah’nın yasaklı madde kullanmış olabileceğinden şüphelendi.

Doktorlar, kalp krizi geçirmesine neden olacak belirgin bir sorun bulamayınca, Sarah’nın yasaklı madde kullanmış olabileceğinden şüphelendi.

Sonunda, kalbinin düzensiz atmasını engellemek için bir Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) takılması gerektiğine karar verildi.

“Açık konuşayım, 31 yaşındaydım ve içimde kocaman bir metal parçası olmasını istemedim.”

“Açık konuşayım, 31 yaşındaydım ve içimde kocaman bir metal parçası olmasını istemedim.”

Kocasının ikna etmesi üzerine ICD taktırmaya karar verdi. Bu olaydan 6 ay sonra tekrardan kalp krizi geçirdiği için Sarah, bunun mantıklı bir karar olduğunu anladı.

“Bu olay beni, eşimi ve kızımı çok etkiledi. Küçük bir çocuk için annesinin ölümden dönmesi büyük bir travma. Kızım, hastane yangın çıkışından bana el sallamak zorunda kaldı. Evde tekrar bir araya geldiğimizde hepimiz mutluluktan ağlıyorduk.”

“Bu olay beni, eşimi ve kızımı çok etkiledi. Küçük bir çocuk için annesinin ölümden dönmesi büyük bir travma. Kızım, hastane yangın çıkışından bana el sallamak zorunda kaldı. Evde tekrar bir araya geldiğimizde hepimiz mutluluktan ağlıyorduk.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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