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Sakal Ektirdi Ama Sonuç Kabus Gibi Oldu: Yaşadığı Pişmanlığı Gözyaşları İçinde Anlattı!

Sakal Ektirdi Ama Sonuç Kabus Gibi Oldu: Yaşadığı Pişmanlığı Gözyaşları İçinde Anlattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 23:07

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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, sakal ektirme operasyonu sırasında çektiği videolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak şimdi, operasyonun ardından büyük bir pişmanlık yaşayan kullanıcı, gözyaşları içinde hissettiklerini paylaştı. O anlar kısa zamanda viral oldu.

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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, sakal ektirme operasyonu yaptırdığı anları paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, sakal ektirme operasyonu yaptırdığı anları paylaşmıştı.

Sürece burada yer vermiştik:

Şimdi ise aynı kullanıcı, operasyondan pişman olmuş olacak ki "ağlayarak" pişmanlığını dile getirdi.

Şimdi ise aynı kullanıcı, operasyondan pişman olmuş olacak ki "ağlayarak" pişmanlığını dile getirdi.

İşte o anlar:

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Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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