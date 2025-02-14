Sakal Ekimi Yaptıran Adam Operasyondan Çıktıktan Sonraki Halini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Sağlık turizmi denince ülkemizde en çok tercih edilen işlem biliyorsunuz ki saç ekimi. Ancak pek bilinmese de aslında sakal ekimi de yapılabiliyor. Can Şuoruç adlı Instagram kullanıcısı da sakal ekimi yaptırdıktan sonra yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.