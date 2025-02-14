Sakal Ekimi Yaptıran Adam Operasyondan Çıktıktan Sonraki Halini Paylaşmasıyla Viral Oldu

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Can Şuoruç, bir anda sakal ektirmeye karar verdiğini aktararak süreci vlog halinde kayda aldı.
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İşlemden çıktıktan sonra tüm yüzü ödem içerisindeydi. “Botokslu kadınlara döndüm” diyen Şuoruç, sağlığının iyi olduğunu da dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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