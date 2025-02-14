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Sakal Ekimi Yaptıran Adam Operasyondan Çıktıktan Sonraki Halini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Sakal Ekimi Yaptıran Adam Operasyondan Çıktıktan Sonraki Halini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 13:03

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Sağlık turizmi denince ülkemizde en çok tercih edilen işlem biliyorsunuz ki saç ekimi. Ancak pek bilinmese de aslında sakal ekimi de yapılabiliyor. Can Şuoruç adlı Instagram kullanıcısı da sakal ekimi yaptırdıktan sonra yaşadıklarını paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Can Şuoruç, bir anda sakal ektirmeye karar verdiğini aktararak süreci vlog halinde kayda aldı.

Can Şuoruç, bir anda sakal ektirmeye karar verdiğini aktararak süreci vlog halinde kayda aldı.

İşlemden çıktıktan sonra tüm yüzü ödem içerisindeydi. “Botokslu kadınlara döndüm” diyen Şuoruç, sağlığının iyi olduğunu da dile getirdi.

İşlemden çıktıktan sonra tüm yüzü ödem içerisindeydi. “Botokslu kadınlara döndüm” diyen Şuoruç, sağlığının iyi olduğunu da dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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