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Doğum Günü Sürprizi Esnasında Anneanne ve Dede Olacağını Öğrenen Çiftin Duygu Dolu Anları

Doğum Günü Sürprizi Esnasında Anneanne ve Dede Olacağını Öğrenen Çiftin Duygu Dolu Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 12:18

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Ebeveynlerimiz için torun tombalağa karışmak belli bir yaştan sonra en güzel hayal oluyor. Çocuklarının bir aile kurduğu, mutluluğuna mutluluk kattığı görmek onlara adeta dünyaları veriyor. @ilsucakirs16 adlı TikTok kullanıcısı annesi ve babasına hamilelik müjdesini doğum günü sürpriziyle verdi.

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Annesi ve babası hediye paketlerini açınca bebek zıbınlarıyla karşılaştılar.

Annesi ve babası hediye paketlerini açınca bebek zıbınlarıyla karşılaştılar.

O minik kıyafetler karşısında gözyaşlarını tutamayan ikilinin duygularına bizler de ortak olduk.

O minik kıyafetler karşısında gözyaşlarını tutamayan ikilinin duygularına bizler de ortak olduk.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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