Henüz Yeni Araç Alan Genç Çift Bir Gece Gelen Telefonla Kabusu Yaşadı: Alkollü Sürücü Araçlarını Pert Etti

Bir çift başlarına gelen olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. Uzun bir süre hayalini kurduktan sonra istedikleri arabayı aldıkları için sevinç içerisindelerdi. Çevrelerindeki herkes de nazar değmemesi için dillendirmemeleri getektiğini söylüyordu. Ancak genç çift ne yazık ki kazadan kaçınamadı. Gelin detaylara geçelim.
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Bir gece polisten gelen telefonla apar topar aşağıya inen çift, alkollü bir sürücünün hızla gelerek araçlarına çarptığını öğrendi.
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Arabaları epey hasar almıştı. Perte çıkıp çıkmayacağı ise kaskonun kontrolünden sonra belli olacaktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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