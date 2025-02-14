onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Henüz Yeni Araç Alan Genç Çift Bir Gece Gelen Telefonla Kabusu Yaşadı: Alkollü Sürücü Araçlarını Pert Etti

Henüz Yeni Araç Alan Genç Çift Bir Gece Gelen Telefonla Kabusu Yaşadı: Alkollü Sürücü Araçlarını Pert Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 10:30

İçerik Devam Ediyor

Bir çift başlarına gelen olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. Uzun bir süre hayalini kurduktan sonra istedikleri arabayı aldıkları için sevinç içerisindelerdi. Çevrelerindeki herkes de nazar değmemesi için dillendirmemeleri getektiğini söylüyordu. Ancak genç çift ne yazık ki kazadan kaçınamadı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir gece polisten gelen telefonla apar topar aşağıya inen çift, alkollü bir sürücünün hızla gelerek araçlarına çarptığını öğrendi.

Bir gece polisten gelen telefonla apar topar aşağıya inen çift, alkollü bir sürücünün hızla gelerek araçlarına çarptığını öğrendi.

Arabaları epey hasar almıştı. Perte çıkıp çıkmayacağı ise kaskonun kontrolünden sonra belli olacaktı.

Arabaları epey hasar almıştı. Perte çıkıp çıkmayacağı ise kaskonun kontrolünden sonra belli olacaktı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın