Henüz Yeni Araç Alan Genç Çift Bir Gece Gelen Telefonla Kabusu Yaşadı: Alkollü Sürücü Araçlarını Pert Etti

Bir çift başlarına gelen olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. Uzun bir süre hayalini kurduktan sonra istedikleri arabayı aldıkları için sevinç içerisindelerdi. Çevrelerindeki herkes de nazar değmemesi için dillendirmemeleri getektiğini söylüyordu. Ancak genç çift ne yazık ki kazadan kaçınamadı. Gelin detaylara geçelim.